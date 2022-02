DROUIN, Roch



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 16 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roch Drouin époux de dame Suzanne Savoie. Il était le fils de feu Joseph Drouin et de feu Florida Ferland. Il demeurait à St-Etienne-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale samedi 26 février de 11 h à 13 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Christine, Karine et Nancy (Patrick Lévesque); ses petits-enfants: Thomas et Aurélie Dubé, Maxime et Lauriane Lévesque; ses frères et sœurs Drouin: feu Aliette (feu Lionel Cyr), feu Jeanne d'Arc, Lucille (feu Philippe Fecteau), Fernand (feu Aline St-Hilaire), Rollande (feu Normand Fecteau), Roger (feu Berthe Fecteau), feu Annette (feu Roger Demers), feu Raymond, feu Monique, Normand (Gilberte Landry), Philippe (Thérèse Gagné), Martin (Charlotte Bégin), Hélène (Maurice Létourneau), Bertrand (Gisèle Lambert), Jean-Louis (Françoise Gagné), feu Luc, Raymonde (feu Ubald Chabot) et Joseph (Lorraine Landry); ses beaux-frères et belles-sœurs Savoie: feu Bertrand, feu Conrad, feu Yolande (feu Rock Bégin), Henri (Raymonde Savoie), sœur Céline (S.S.C.M), Lucie (feu Pierre Sylvain), Jeanne d'Arc (Serge Bilodeau), Jacqueline (Roger Beaudoin), Jacinthe (Richard Lagueux), Monique (Roger Gagné), Daniel (Mary-Lou Bourgault), Martin (feu Serge Breton) et Marc (Sylvie Charest). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour les soins exceptionnels prodigués. La direction des funérailles est confiée à la