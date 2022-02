PELLERIN, Jacqueline



Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 16 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jacqueline Pellerin, épouse de feu monsieur Roland Fortin, fille de feu monsieur Raoul Pellerin et de feu madame Rose-Alma Boucher. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jean, Sylvie (Christian Gingras), Johanne (Alain Giroux) et Élaine (Jean Proulx); ses petits-enfants : Nadine, Bruno, Éloïse, Amélie, Jessica, Érika, Chloé, Marco, Vanessa, Steven, Laurie et leur conjoint(e ); ses arrière-petits-enfants : Liam, Romy, Mila, Nora, Enzo, Jax, Jérémy, Alex, Alycia, Dylan, Logan, Seth, Dahlia et Livia; ses frères et sœurs : feu Thérèse, feu Marcel (feu Huguette Labonté), feu Jean-Marc, Yves (Charlotte Boies), feu Colette (feu Jean-Guy Aubert), Monique (feu Bernard Rancourt), André (Dorothée Châtigny), Louisette, Micheline (feu Simon Perreault) et Ginette (Roger Miville-Deschênes); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.à compter de 10h.