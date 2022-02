STADELMANN, Paul



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Paul Stadelmann, né à Québec le 14 avril 1934. Il était le fils de feu madame Cécile Tremblay et de feu monsieur Jean Stadelmann. Époux de feu madame Thérèse Vézina. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil; sa sœur: Hélène (feu Hans Alberts); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: feu Paul-Émile (feu Gemma Jobidon), feu Raymond-Marie (feu Raymonde Huot), Jean (Michelle Poulin), feu Céline (Paul-André Garon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et connaissances de la résidence Cardinal-Vachon. Son corps sera exposé àLa mise en terre aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Un remerciement à Gisèle Lapointe, pour son dévouement, sa bienveillance et sa présence, auprès de monsieur Paul Stadelmann. Merci également au personnel de la résidence Cardinal-Vachon pour les 16 années passées dans votre milieu de vie. De même qu'au personnel du 4e étage et du 1er étage du Pavillon St-Antoine pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou des dons aux fondations de votre choix.