Guerre en Ukraine: le chef du Bloc québécois appelle à «étouffer l’économie russe»

Au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, s’en est directement pris au «dictateur» Vladimir Poutine et a exigé que le Canada renforce ses sanctions en vue «d’étouffer l’économie russe».

«Il n’existe aucune guerre qui ne soit pas le pire drame imaginable. L’humanité qui se détruit elle-même, c’est la pire chose», a déclaré M. Blanchet, jeudi en fin de matinée, à la suite d’une première rencontre avec le maire Bruno Marchand, à l’hôtel de Ville de Québec.

Parlant d’une «attaque sauvage et violente» débutée la nuit dernière contre l’Ukraine, le chef du BQ a condamné la «rhétorique absolument farfelue de quelqu’un (le président russe) qui n’a rien à perdre, qui ne respecte absolument rien et qui ne rend de compte à personne».

Selon lui, «les sanctions économiques les plus sévères imaginables (sont) la seule façon de faire reculer le dictateur russe. On ira aussi loin qu’il faudra. Il faut étouffer l’économie russe carrément. Sans ça, il ne reculera pas. Il faut le faire au point où son amitié toute récente – et probablement éphémère avec la Chine – ne suffira pas à compenser».

