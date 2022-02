Hillary Rodham Clinton à «Tout le monde en parle»

L’ex-secrétaire d’État des États-Unis Hillary Rodham Clinton répondra aux questions de Guy A. Lepage à «Tout le monde en parle», ce dimanche, aux côtés de sa grande amie Louise Penny, la célèbre autrice qui vit en Estrie.

Les deux femmes vont présenter leur livre «État de terreur», version française de «State of Terror», qui doit paraître chez Flammarion le 10 mars prochain. Il s’agit d’un thriller géopolitique que la romancière canadienne et l’ancienne première dame des États-Unis et sénatrice de l'État de New York ont consigné. L’histoire, qui s’appuie sur de véritables événements politiques, se déroule notamment dans les coulisses de la Maison-Blanche, à Washington, D.C.

L’entrevue exclusive sera enregistrée en après-midi, dimanche, pour donner le temps à l’équipe d’ajouter le sous-titrage en français. Elle sera de plus réalisée par vidéoconférence et intégrée au reste de l’émission dominicale présentée, elle, en direct.

Louise Penny en sera à sa deuxième visite à «TLMEP» après celle d'avril 2019 pour présenter le 14e tome de sa série «Armand Gamache enquête», soit «Au royaume des aveugles».

