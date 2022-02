La solitude est un choix

Je viens de traverser mon deuxième Noël enfermée et je n’en puis plus. Retraitée depuis le début de 2020, sans enfants, ni famille, ni amies, je ne sais plus comment occuper le temps qui s’étire sans fin devant moi.

Anonyme

Ils sont légion les centres d’aide qui recrutent des bénévoles, d’autant plus depuis que la pauvreté est galopante au Québec. Une rapide recherche sur internet vous fournira plein de lieux où vous inscrire pour meubler votre vie.