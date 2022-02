Le marathon de New York refera le plein de coureurs en novembre

Le marathon de New York retrouvera sa pleine capacité cette année, avec plus de 50 000 coureurs prévus pour l’évènement du 6 novembre prochain, contre 33 000 autorisés l’an dernier en raison du Covid, ont annoncé jeudi les New York Road Runners.

La course annuelle de 42 195 km a compté jusqu’à 53 627 finishers en 2019.

Mais depuis, l’édition de 2020 a été annulée en raison de la pandémie et la 50e édition du marathon de New York s’était donc finalement déroulée un an plus tard, en novembre 2021, avec une jauge limitée à 33 000 coureurs. Seuls 25 010 coureurs ont finalement parcouru la distance.

«Le marathon de l’année dernière a été un moment édifiant et unificateur pour le rétablissement de la ville de New York, ainsi qu’un symbole d’espoir renouvelé, d’inspiration et de persévérance», a déclaré le directeur de la course Ted Metellus. «En novembre prochain, nous serons ravis d’accueillir à nouveau des coureurs du monde entier pour offrir l’une des plus belles journées à New York.»

«Cette course est la preuve la plus forte de l’esprit et de la détermination implacables de New York et nous sommes fiers d’annoncer que, cette année, nous serons de retour à pleine capacité», a déclaré le maire de New York, Éric Adams. «Avec 50 000 coureurs en compétition en novembre, la ville qui ne dort jamais sera aussi l’endroit où se forgent les champions».

En 2021, le marathon de New York a été remporté par le Kenyan Albert Korir en 2 h 8 min 22 s chez les hommes, et par sa compatriote Peres Jepchirchir chez les femmes en 2 h 22 min 39 s.