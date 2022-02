Le palais des glaces de Clarke City

Un citoyen de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, construit pour le plaisir un immense abri de neige depuis six ans, un projet qui prend de plus en plus d’ampleur chaque année.

Cette année, l’espace «habitable» du projet de Neilson Juneau, sa famille et ses amis atteint près de 100 mètres.

«C’est une butte qu’on creuse dedans, puis on maintient la forme des arches, un peu comme ils ont empilé des roches dans une église», a expliqué M. Juneau.

Un téléviseur et un poêle à bois ont même été installés dans cette hutte de neige située à côté de sa maison du secteur de Clarke City.

«Avant, au début, on pouvait dire qu’on rentre à peu près 20-25 personnes, puis là on pourrait facilement être une centaine de personnes ici», a-t-il souligné, précisant que la COVID-19 les empêche d’arriver à pleine capacité.

Une vingtaine de personnes ont participé à la construction de cet abri dans lequel se trouvent des tunnels et une glissade pour les enfants, de même qu’un bar pour les adultes.

Près de 350 heures de travail ont été nécessaires pour ce projet.