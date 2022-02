Le président ukrainien compare la Russie à «l’Allemagne nazie»

KIEV | Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé jeudi l’invasion russe de l’Ukraine aux agissements de «l’Allemagne nazie» pendant la Deuxième guerre mondiale.

«La Russie a attaqué l’Ukraine de façon lâche et suicidaire comme le faisait l’Allemagne nazie pendant la Deuxième guerre mondiale», a déclaré M. Zelensky au cours d’un briefing retransmis sur Facebook.

Il a également appelé les Russes à «sortir» dans la rue pour «protester contre cette guerre».

M. Zelensky a en outre exhorté les Ukrainiens à rejoindre les unités de défense territoriale.

«Ceux qui ont une expérience de combat et sont aptes à rejoindre la défense de l’Ukraine doivent se présenter aux centres de recrutement du ministère de l’Intérieur», a-t-il poursuivi.

Le président russe Vladimir Poutine a déclenché jeudi une invasion de l’Ukraine, avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres à partir de plusieurs axes, les autorités ukrainiennes faisant état quelques heures plus tard d’un premier bilan de plus de 50 morts dont plus de 20 civils.

