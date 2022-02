Le Widescape, un rêve devenu réalité

En conférence de presse hier matin, les inventeurs et concepteurs du nouveau Widescape, de la région du Saguenay, nous ont présenté un tout nouveau véhicule qui va certainement changer la donne dans le monde des sports d’hiver motorisés. La question première que je me suis posée en voyant le produit, c’est où et quand est née l’idée de créer cette espèce de jet ski sur neige, pour s’amuser rondement en hiver.

« Le véhicule que nous avons présenté est le fruit d’un travail de longue haleine, d’expliquer le président et cofondateur de la compagnie Widescape, monsieur Félix Gauthier. Il a été conçu par l’autre propriétaire de la compagnie, Alain Aubut, qui possède une entreprise de mécanique. Il a été très impliqué dans le monde du motocross et des courses de motoneige. Il est vraiment talentueux.

« En 1998, il avait créé une espèce de véhicule trois skis, avec la position de conduite debout. Tanné d’aider son fils à remonter les pentes, et alors propriétaire d’une entreprise de karting, il a décidé d’installer un petit moteur quatre temps sur le trois skis, avec une poulie d’embrayage à l’huile. Il a installé une petite chenille de mini-motoneige pour enfant. C’était le premier prototype de ce qui allait devenir aujourd’hui le Widescape que nous avons décidé de commercialiser. »

Classé comme l’un des experts du monde du vélo avec sa compagnie Cycles Devinci, monsieur Gauthier est apparu dans l’aventure en 2002.

« J’avais connu Alain par l’entremise d’un ami commun. On m’avait parlé de l’engin. Je leur ai dit que j’aimerais l’essayer pour me faire une tête et voir s’il y avait quelque chose à faire avec le projet.

« Après la première demi-heure, en plein mois de janvier alors qu’il faisait très froid, je me suis posé la question à savoir ce que je fais là. Nous avons circulé sur des petits sentiers et c’est là que j’ai compris le potentiel du produit. J’ai compris le pouvoir d’attraction qu’avait ce véhicule. On pouvait se déplacer tranquillement et surfer sur la neige un petit peu partout, dans des endroits très étroits. »

CRÉER LA NOUVEAUTÉ

Une fois qu’il était embarqué dans le projet, il a travaillé avec le concepteur, monsieur Aubut, pour peaufiner le produit et en faire ce qu’il est aujourd’hui.

« Nous avons créé notre véhicule avec suspension avant et arrière. La motorisation se fait avec un petit moteur quatre temps de 20 HP ou 242 cc à injection électronique, que nous avons inventé. La chenille possède des talons de 1 pouce et demi et offre une pression au sol sur 40 pouces. La position de conduite debout, qui ressemble beaucoup à celle du jet ski, demande un certain équilibre. Il en faut au départ, mais une fois en mouvement, on peut alors découvrir toute la manœuvrabilité du véhicule. »

Pour les concepteurs, il est clair que leur véhicule ne remplacera jamais une motoneige.

« Ça ne remplacera jamais une motoneige. Il faut plutôt voir notre Widescape comme une autre alternative pour s’amuser dans la neige. Nous nous adressons à un autre type de clientèle, les jeunes entre 25 et 45 ans. Cela n’empêchera pas les gens plus âgés de pouvoir le conduire et éprouver du plaisir avec.

« Notre véhicule permet d’aller à des endroits où on n’oserait pas aller avec une motoneige, de peur de rester pris et d’avoir de la difficulté à s’en sortir. Il ne pèse que 180 livres, ce qui fait qu’on peut se sortir aisément d’une fâcheuse position. Il permet aussi d’aller dans des endroits où normalement on peut se rendre uniquement en raquette. »

LES RENSEIGNEMENTS

Par sa conception et la façon dont il est construit, ce nouveau véhicule va certainement permettre de s’amuser rondement en nature, tout en respectant l’environnement.

Il sera facile à transporter dans la benne d’une camionnette jusqu’au chalet par exemple, où le propriétaire pourra s’amuser tout près de chez lui. Il est vraiment question ici d’un tout nouveau jouet pour l’hiver, offrant des possibilités qui n’existaient pas jusqu’à présent.

Selon les estimations de la compagnie, les premiers modèles devraient être en vente l’automne prochain, au coût de 8149 $ l’unité. Pour l’instant, il faut le commander sur le site www.widescape.ca. On travaille actuellement à développer un réseau de concessionnaires.

Fait très important à noter, et aux dires mêmes de ses concepteurs, il ne s’agit pas d’une motoneige.

Donc, il ne sera pas permis de circuler avec l’engin dans les sentiers fédérés de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.