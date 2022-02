L'imposture de Cossette-Trudel

L’imposture est l’action de tromper en usurpant une qualité, un titre ou une identité.

Radio-Québec, créée il y a 54 ans un 22 février par l’entrée en vigueur de la loi votée par Maurice Duplessis en 1945, est passée par mille tribulations au moment où Jacques Parizeau en était le responsable comme ministre de la Culture et des Communications. Les patrons de l’époque pouvaient difficilement contester les recommandations d’un groupe formé par le ministre pour analyser le fonctionnement de Radio-Québec, car le ministre s’adonnait à être aussi premier ministre!

Le remue-ménage lancé par le groupe d’experts se conclut par le changement du nom de Radio-Québec pour Télé-Québec. À ma connaissance, personne au gouvernement ou chez le diffuseur n’eut alors la présence d’esprit de protéger le nom Radio-Québec, déjà si bien établi que les Québécois plus âgés l’utilisent encore. C’est donc en pleine connaissance de cause et conscient du prestige qu’il en tirerait qu’Alexis Cossette-Trudel se l’est approprié. Pour ajouter encore à la confusion, l’astucieux populiste se proclame et signe « directeur de l’information à Radio-Québec ».

Coiffé de ce titre ronflant et sous couvert d’un nom qui a l’air d’être celui d’un organisme gouvernemental, Cossette peut répandre sa désinformation tout à son aise et la rendre crédible même pour des gens avertis. France Soir, le site internet s’est habillé comme celui de Cossette d’une défroque célèbre, celle d’un grand quotidien. Dirigé par Pierre Lazareff, un journaliste légendaire, France Soir conserva longtemps un tirage de plus d’un million de copies. Après la mort de Lazareff en 1972, le quotidien commença de décliner à la suite de la concurrence effrénée de la télévision et à cause d’une mauvaise administration.

Passant de main à main, le quotidien français finit par devenir si déficitaire qu’il fallut abandonner la version papier. France Soir continua d’être livré en version numérique avec plus ou moins de succès. Aujourd’hui, France Soir n’est plus qu’un site internet faisant de plus en plus de place aux fake news et aux complotistes.

QUE TÉLÉ-QUÉBEC SE RÉVEILLE

C’est ainsi que le 7 février, France Soir a alloué à Alexis Cossette-Trudel un espace privilégié accompagné d’une vidéo de 25 minutes pour commenter le blocus des camionneurs à Ottawa. Comme il fallait s’y attendre, le témoignage de Cossette-Trudel fourmille de demi-vérités. Il laisse entendre, par exemple, que le gouvernement Trudeau a qualifié les manifestants d’antisémites, que les policiers d’Ottawa font des high five avec les manifestants, que la stratégie du gouvernement est d’engager des agents provocateurs pour faire croire à la violence des manifestants, etc. Cossette profite aussi de l’occasion pour déverser son fiel sur les médias traditionnels et même les médias sociaux.

Un groupe d’anciens journalistes de France Soir et le Syndicat national des journalistes de France ont lancé une pétition pour qu’on cesse d’utiliser le titre et le logo de France Soir. Ils réclament une loi pour empêcher ce genre d’usurpation. Il est temps que Télé-Québec se réveille et entame des procédures pour empêcher Alexis Cossette-Trudel de poursuivre sa « carrière » de « redresseur de torts » et de complotiste en se coiffant d’un nom qui l’assure d’une crédibilité qu’il ne mérite pas.

UNE TÉLÉ ENCORE VIVANTE

Il faudrait que les apôtres zélés des plateformes numériques cessent de parler de la mort de la télévision traditionnelle. Dimanche soir dernier, 3 199 000 Québécois regardaient TVA, Radio-Canada et Noovo. C’est la moitié de tous les francophones du Québec. Ce sont des chiffres qui prouvent d’éclatante façon qu’on reste fidèle à la télévision linéaire chaque fois qu’elle présente de bonnes émissions.