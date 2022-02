L'imprévisible Pierre Fitzgibbon

Une fois de plus, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, réussit à soulever la controverse en investissant cette fois jusqu’à 75 millions de dollars dans un fonds privé, et ce, sous prétexte que notre société d’État, Investissement Québec, n’a pas le savoir-faire ni les compétences pour conseiller adéquatement des PME éclopées à la suite de la pandémie de la COVID-19.

« La transformation de modèles [d’affaires], ce n’est pas de l’expertise qu’on peut avoir à l’interne chez Investissement Québec, on parle de secteurs qui sont très diversifiés », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse où il a annoncé la semaine dernière cet investissement dans le « Fonds de continuité DNA I, SEC ».

Ah bon !

Que l’homme de confiance de François Legault en Économie et Innovation veuille à tout prix injecter 75 millions $ dans un fonds privé... c’est une chose. Mais qu’il évoque le manque d’expertise d’Investissement Québec envers les PME pour justifier son placement dans un fonds privé, je m’excuse, mais ça ne tient pas la route.

D’ailleurs, c’est très blessant envers Investissement Québec que Fitzgibbon a lui-même transformé en vue d’en faire une société d’État proactive dans l’investissement et le développement de nos entreprises, de la petite à la grande, en passant par les PME.

Et dire qu’en plus, c’est lui, le ministre Fitzgibbon, qui a défendu auprès du Conseil des ministres la nomination de Guy LeBlanc à titre de PDG d’Investissement Québec.

OÙ EST LA PERTINENCE ?

Convenons qu’il y a de quoi se questionner sur la pertinence de la décision du ministre Fitzgibbon d’injecter 75 millions $ dans un fonds privé qui va lui aussi investir dans des PME alors que c’est notamment dans le mandat d’Investissement Québec (IQ) de jouer un tel rôle.

Cette somme de 75 millions $ est versée dans le Fonds DNA par l’entremise du Fonds de développement économique (FDE), dont l’argent vient directement du gouvernement. C’est IQ qui « administre » ledit FDE.

Fait important, cependant : toutes les décisions d’investissement dans les PME reliées à cette cagnotte de 75 millions $ seront prises par les gestionnaires du Fonds de continuité DNA.

Cela dit, le portefeuille d’Investissement Québec renferme des investissements pour une somme totale de 6,1 milliards $. J’espère que les gestionnaires d’IQ savaient ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont décidé d’investir dans les sociétés se retrouvant dans son portefeuille.

Et en plus d’Investissement Québec (IQ), il faut rappeler qu’on a trois fonds fiscalisés au Québec dont c’est également le mandat d’investir dans du capital de risque, à savoir le Fonds de solidarité du Québec (18,3 milliards $ d’actifs), Fondaction de la CSN (actifs : 3,34 milliards $) et Capital régional et coopératif Desjardins (2,6 milliards $).

Je ne parle même pas de la Caisse de dépôt et placement qui, avec ses 400 milliards $ d’actifs, cherche également à investir dans des fonds privés et des entreprises d’ici.

ALORS...

Elle était où la nécessité pour le gouvernement Legault et son ministre de l’Économie et de l’Innovation d’injecter 75 M$ dans le fonds privé DNA, de l’homme d’affaires Daniel Labrecque ?

Est-ce parce qu’aucun de nos fonds fiscalisés (que l’on finance avec les crédits d’impôt versés à leurs actionnaires), ni Investissement Québec (que l’on finance avec nos taxes et impôts), ni la Caisse (notre bas de laine) n’étaient intéressés à injecter une parcelle de leurs capitaux dans ce Fonds DNA ?

Si tel était le cas, où est l’expertise de Pierre Fitzgibbon pour justifier un investissement de 75 millions $ dans ledit fonds privé ?

Si ce n’est pas le cas, pourquoi Fitzgibbon et son entourage n’ont-ils pas redirigé la demande du Fonds DNA vers IQ, la Caisse, le Fonds FTQ, Fondaction ou Capital régional et coopératif Desjardins ?