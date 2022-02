Lion Électrique renoue avec la rentabilité pour son quatrième trimestre

L’entreprise québécoise Lion Électrique a enregistré des profits et un bénéfice net en hausse pour le quatrième trimestre de 2021, par rapport à un bénéfice net qui affichait des pertes pour la même période l’an passé.

Le bénéfice net de la compagnie d’autobus a ainsi atteint 28,3 millions $ US pour le quatrième trimestre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, contre une perte nette de 53 millions $ US qui avait été perçue en 2020.

Les activités ordinaires ont également connu une hausse, passant de 13,5 millions $ US au quatrième trimestre de 2020 à 22,9 millions $ US pour celui de 2021.

«Nous sommes fiers des progrès réalisés au cours de la dernière année, qui a été marquée, entre autres, par notre transition à une société cotée en bourse», a déclaré jeudi par communiqué Marc Bédard, chef de la direction et fondateur de Lion.

«En plus de livrer des véhicules dans toute l'Amérique du Nord, nous avons consolidé notre leadership incontesté dans le domaine des autobus scolaires entièrement électriques, nous avons continué à renforcer notre carnet de commandes, tant pour les autobus que pour les camions, et nous avons fait progresser le développement de modèles de véhicules supplémentaires», a-t-il ajouté.

Lion Électrique a notamment livré 71 véhicules sur cette période de 2021, soit 25 de plus que le trimestre correspondant de l’année précédente.

L’exercice financier de 2021 s’est aussi conclu avec une augmentation de 34,4 millions $ US des activités ordinaires et une perte du bénéfice net qui a été réduite de 54,1 millions $ US par rapport à l’année 2020.

L’entreprise affichait un carnet de commandes de 2325 véhicules urbains tout électriques de poids moyens et lourds en date du 24 février 2022, ce qui représente une valeur de près de 575 millions $ US.