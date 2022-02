Moins anxieux, plus confiants

Le CF Montréal a disputé l’un de ses meilleurs matchs de mémoire récente et ce n’était pourtant que le second de l’équipe en 2022. Que s’est-il passé?

• À lire aussi: Les démons exorcisés

• À lire aussi: Quelle magnifique ambiance lors de la victoire du CF Montréal!

« Lors de la première rencontre, nous étions peut-être un peu trop anxieux », a admis Djordje Mihailovic.

Un grand match

« Nous avons terminé la partie avec un revers tardif, mais nous étions plutôt confiants de la façon dont nous avions joué », a confié celui qui a amassé un but et une passe décisive.

Wilfried Nancy semblait apaisé par la fin de la malédiction Santos Laguna qui collait à l’histoire de l’équipe depuis 2009.

« On pourra se rappeler que contre Santos Laguna, qui nous a joué des tours par le passé, on a fait un grand match. »

Mission

Wilfried Nancy a particulièrement apprécié l’effort collectif des hommes qui ont tous joué la même partition.

« Je ne sais pas si c’était un match parfait, mais je retiens que les joueurs étaient en mission et ne se préoccupaient pas contre qui on allait jouer.

« Je suis content parce que les joueurs commencent à s’approprier ce qu’on veut mettre en place. »

Et on peut ajouter que le travail défensif donne beaucoup de sérénité puisque les occasions adverses sont limitées.

Proactivité

« On n’est pas une équipe qui va attendre l’adversaire, a insisté Nancy. On veut être proactif et je suis content qu’ils aient pu le faire tous ensemble en étant sur la même longueur d’onde. »

Pour Mihailovic, cette rencontre s’inscrit exactement dans ce que veut faire cette formation.

« Nous avons une bonne idée de ce que nous voulons accomplir cette année. Nous avons une équipe jeune et confiante.

« Nous avons terminé l’année passée avec un championnat et nous avons transporté cet élan dans le début de cette saison. »

L’intuition

C’était un soir de grandes occasions et le jeune Ismaël Koné en a profité pour marquer son tout premier but en carrière à sa première titularisation.

On pourra dire qu’une fois de plus, Wilfried Nancy a fait preuve d’intuition en donnant un premier départ au milieu de terrain de 19 ans.

« J’avais envie de voir quelque chose et je sentais qu’il était prêt, a soutenu Nancy. Il a appris pas mal de choses l’année dernière et on a instauré avec lui un environnement dans lequel il est capable de s’améliorer.

« Oui, il a fait des erreurs comme tout le monde, mais ce que vous avez vu, c’est lui. Maintenant, c’est l’humilité, continuer à travailler et à progresser. »