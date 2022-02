Nickel: le ministre de l’Environnement persiste et signe

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette maintient sa hausse de la norme nickel, malgré l'avis contraire exprimé par l'ensemble des directions régionales de Santé publique. La concentration de particules pourra «vraisemblablement» être quintuplée quotidiennement par l’industrie minière.

Selon le ministre, c’est la direction nationale qui a réellement l’expertise.

«Voyant la réaction des directions régionales, on a validé et la santé publique nationale confirme que la décision est tout à fait justifiée et repose sur des données scientifiques», a plaidé le ministre lors d’une mêlée de presse jeudi matin. «C’est une façon de voir qui n’est pas la nôtre (...) Ce ne sont pas ces directions-là qui ont eu le mandat.»

Le ministre de l’Environnement confirme l’information rapportée par Radio-Canada que les 18 directions régionales de santé publique du Québec (DRSP) demandent au gouvernement de s'en tenir à la norme de nickel journalière de 14 ng/m3.

Volte-face

Le 16 décembre dernier, le ministère de l’Environnement publiait son nouveau projet de règlement faisant passer la norme de 70 ng/m3 par jour et une norme annuelle de 20 ng/m3.

Dans ce même communiqué, Québec se vantait que la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale avait accepté les valeurs révisées de cette nouvelle norme dans un avis. Depuis, le ministre Charette s’y appuyait lorsqu’il affirmait se fier à la science.

Or, cette direction régionale fait aujourd’hui volte-face et comme le maire de Québec, s’oppose à cette nouvelle norme. «C’est surprenant», a affirmé le ministre. «Il y a quelques jours à peine, ils disaient totalement le contraire. Est-ce que l’ensemble des directions régionales se sont entendues pour parler d’une seule voix, c’est possible (...) Je ne peux pas cautionner la démarche qu’il y a derrière.»

En ce qui a trait à l’opposition de la Ville de Québec, le ministre estime que «c’est son plein droit d’être contre», mais que «c’est le gouvernement du Québec qui a la responsabilité d’établir des normes au niveau de la qualité de l’aire.»

Benoît Charette réitère les avantages économiques de hausser la norme. «Il faut électrifier nos transports et pour ça on a besoin de nickel», a-t-il dit, admettant toutefois qu’il «n’y a pas d’avantage» pour la population directement. La norme sera d’ailleurs «vraisemblablement» changée, a confirmé le ministre.

«Mais, il n’y a pas d’inconvénients au niveau de la santé publique», continue-t-il de marteler malgré l’opposition des directions régionales.

Déconnecté

Le directeur national de la santé publique qui a donné son aval au changement de cette norme est Horacio Arruda. Selon le porte-parole en matière d’environnement du Parti Québécois, Sylvain Gaudreaut, le Dr Arruda est déconnecté de ses directeurs régionaux. «J'ai de la misère à comprendre ça. Comment peut-on avoir une direction nationale de la santé publique qui dit X puis des directeurs régionaux de santé publique qui disent Y sur un dossier aussi sensible que celui-là», a dit le député, réitérant l’importance d’appliquer le principe de précaution dans ce dossier.

Le chef parlementaire de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a demandé au premier ministre François Legault de rappeler à l'ordre son ministre de l'Environnement. «Ça n'a pas d'allure, en 2022, qu'un ministre de l'Environnement mette les profits des entreprises étrangères devant la qualité de l'air que les Québécois respirent», a-t-il déclaré.

