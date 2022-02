Notre réserve de sirop d’érable fond comme neige au printemps

Demande effrénée des Américains pour notre or doré, récolte moyenne l’an passé, la seule réserve stratégique de sirop au monde a fondu encore plus rapidement que prévu lors des dernières semaines.

À l’automne, l’industrie prévoyait utiliser la moitié des barils de sirop pour suffire à la demande qui est en hausse de 20 % depuis le début de la pandémie.

Mais à la mi-février, il ne restait que 36 % de la réserve qui contient habituellement 100 millions de livres de sirop, ce qui est son plus bas niveau depuis 2008.

« On pense que les Américains ont acheté plus cette année, car eux aussi avaient eu une mauvaise saison l’an passé », explique Hélène Normandin, porte-parole des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

La réserve stratégique est située à Laurierville et l’entrepôt principal a une superficie de 267 000 pieds carrés, ce qui équivaut à cinq terrains de football. Elle a été mise en place afin d’assurer un niveau d’approvisionnement constant des marchés et de stabiliser le prix.

À moyen terme, l’industrie ne croit pas qu’il manquera de sirop, mais si dame Nature ne collabore pas lors des prochaines semaines, la réserve pourrait se réduire comme peau de chagrin.

« Faut voir comment la saison va se comporter. Si elle est bonne, ça sera parfait et on se le souhaite. Mais si elle est moins bonne, et que le temps est trop froid, il y aura un enjeu », prévient Mme Normandin.

Dame nature doit coopérer

Les producteurs acéricoles vont d’ailleurs lancer leur saison aujourd’hui et certains pourraient être tentés de mettre « leur chapelet sur la corde à linge » afin d’avoir la météo parfaite pour la production, c’est-à-dire -4 degrés la nuit, +4 degrés le jour, et ce, pendant quelques semaines.

« On souhaite que dame Nature soit de notre bord. Ça prend du gel et du dégel. Là, dans les prochaines semaines, ça restera froid. Donc la production ne partira pas tout de suite. On est en mode observation », assure Mme Normandin.

Des millions d’entailles en plus

Pour ne pas se retrouver à sec, l’organisation a décidé il y a quelques semaines d’ajouter sept millions d’entailles d’ici trois ans. Environ la moitié, soit 3,5 millions, sera fonctionnelle lors de la présente saison des sucres. Actuellement, il y en a 50 millions au Québec.

Au printemps 2021, en raison de la météo, la production a atteint 133 millions de livres, ce qui est beaucoup moins que les années record de 2019 (159 millions $) et de 2020 (175 millions $).

En outre, en écoulant le sirop de la réserve, les producteurs ont quand même pu se renflouer.

« Cette année, ç’a permis de les payer. Si on entrepose trop de sirop, c’est l’argent qui dort », explique Mme Normandin.

