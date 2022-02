Offensive russe en Ukraine: comment réagiront les vedettes de la LNH?

Peu après le début du bombardement mené par l’armée de Russie, certains internautes ont souhaité obtenir le point de vue sur la situation d’Alexander Ovechkin et d’Evgeni Malkin, deux patineurs ayant exprimé publiquement leur soutien au président Vladimir Poutine dans le passé.

D’ailleurs, Malkin a eu l’occasion de rencontrer le dirigeant au cours des dernières années : ils ont été vus ensemble à quelques reprises, Poutine ayant déjà honoré la vedette des Penguins de Pittsburgh pour ses exploits sur la patinoire.

Quant à Ovechkin, il est reconnu comme un proche du président. En 2014, au moment où les combats pour l’annexion de la Crimée par la Russie faisaient rage, il avait suscité de nombreuses réactions quand il avait publié sur son compte Instagram une photo le montrant avec un chandail sur lequel il était inscrit «No War» («Pas de guerre»).

Le principal intéressé tenait à la main une affiche à l’inscription «Save Children from Fascism» («Sauvez les enfants du fascisme»), ce qui représentait aux yeux de plusieurs un appui implicite aux rebelles pro-russes combattant en sol ukrainien.

Le numéro 8 des Capitals de Washington s’était défendu en expliquant qu’il s’agissait d’un message de paix. Cependant, ces arguments n’avaient pas convaincu certains, d’autant plus que trois ans plus tard, il avait ardemment milité pour la réélection de Poutine.

«Les accomplissements personnels et les médailles, tout cela est bien, mais au hockey, comme dans tout le reste, il importe de miser sur une équipe pour gagner. Seulement une équipe peut changer le cours d’un match, réaliser l’impossible. Dernièrement, dans la presse occidentale, j’ai pris note d’une comparaison avec Équipe Poutine et j’ai vraiment aimé ça. Personnellement, je suis prêt à faire partie de cette formation», avait-il écrit, tel que rapporté par le quotidien The Washington Post.

«Je n’ai jamais caché ma relation avec notre président, je l’ai toujours ouvertement soutenu. Je suis certain qu’il y en a beaucoup d’entre nous qui sont derrière lui. Rassemblons-nous pour une Russie forte et unie. Aujourd’hui, j’annonce la création d’un mouvement social nommé Équipe Poutine.»

Autres appuis

D’autres athlètes de la LNH avaient aussi montré leur soutien à Poutine dans la décennie passée, entre autres l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Andreï Markov et le gardien Semyon Varlamov.

«Il est l’homme le plus puissant du monde», avait ainsi rédigé Markov sur Instagram il y a plusieurs années.

De son côté, comme l’avait indiqué le site sports.ru, Varlamov s’était affiché avec un t-shirt sur lequel il était inscrit «La Crimée est à nous» avant de retirer sa publication Instagram en raison des réactions défavorables en découlant.

