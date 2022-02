Pas assez d’entreprises manufacturières de la région de Québec ont recours au numérique

Les entreprises de la région de Québec sont peu nombreuses à disposer d’un plan numérique à jour. Selon un sondage Léger, réalisé pour le compte de Québec International, seulement 22% des répondants disent posséder un plan pour les guider dans leur transformation numérique. Bien que ce pourcentage semble peu élevé, l’an dernier, ils étaient encore moins nombreux, avec un maigre 11%.

C’est l’un des faits saillants qui se dégage de la 3e édition du Portrait des pratiques numériques des entreprises manufacturières de la région de la Capitale-Nationale présenté jeudi. Ce sondage a été réalisé auprès de 100 répondants, entre le 2 décembre 2021 et le 3 janvier 2022.

«La réalité, c’est que les entreprises sont encore peu structurées au niveau de l’utilisation du numérique. C’est une sur cinq qui dit avoir un plan numérique à jour. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a une petite évolution par rapport au chiffre de 2020 qui était de 11%. Donc, on voit qu’il y a une volonté de se structurer», observe Cynthia Darisse, vice-présidente, bureau de Québec, chez Léger.

Le président-directeur général de Québec International, Carl Viel, abonde dans le même sens.

«On constate un accroissement de 11% à 22%, c’est quand même un bond important, mais on voit aussi qu’il y a encore beaucoup de travail à faire auprès des entreprises», souligne-t-il.

Formation

Les besoins en formation sont réels, d’après les résultats obtenus.

«C’est beau d’avoir un plan, mais est-ce que les employés ont les compétences numériques requises pour réaliser efficacement leur travail? Au dire des dirigeants, c’est seulement la moitié qui disent que leurs employés ont les compétences requises», analyse Mme Darisse.

Près de 58% des dirigeants ont réalisé au moins un projet numérique au cours des trois dernières années. La plupart ont investi moins de 100 000 $ dans ces projets.

«Qui dit petits projets, dit est-ce que ça vaut vraiment la peine d’aller chercher de l’aide gouvernementale avec ce que ça implique en termes de paperasse administrative pour ces entreprises qui sont pour beaucoup des PME?», poursuit-elle.

C’est possiblement ce qui explique que seulement 25% des entreprises sont allées chercher du financement auprès du gouvernement provincial pour réaliser leur projet, poursuit Mme Darisse.

Signe encourageant, pas moins de 67% des répondants prévoient des investissements dans le numérique d’ici 2024. Parmi les outils les plus utilisés, on note sans surprise une augmentation dans le domaine de la cyberconférence, des plateformes en ligne et des applications de gestion électronique des documents, ceci est probablement due à la pandémie de COVID-19 et au télétravail, ajoute la VP.

En revanche, l’utilisation des outils numériques destinés à la vente, au marketing et au service à la clientèle a diminué depuis 2020.

Entreprises exportatrices

Le sondage révèle également que les entreprises exportatrices sont plus nombreuses à avoir recours aux TIC pour la réalisation de plusieurs activités, particulièrement liées au marketing, aux ventes, à la conception et à la fabrication de produits. Près de 45% estiment que les TIC facilitent leurs tâches.

«Le virage n’est pas totalement fait, on commence à voir la plus-value de ces outils-là et à quoi ils nous servent, mais assurément, il reste du chemin à faire.»

Les freins

Autre donnée intéressante, plus de 70% des entreprises exportatrices (44%) et non-exportatrices (28%) affirment que le principal frein à l’exportation est la capacité limitée de production. Il s’agit d’une hausse significative puisqu’en 2020, il y avait 26% des entreprises exportatrices qui avaient soulevé cet enjeu.

Au cours des prochains mois, Québec International compte multiplier les mesures d’accompagnement pour aider les entreprises à embarquer davantage dans le virage numérique.

