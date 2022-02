Sainte-Brigitte-de-Laval: le conseil municipal perd un troisième élu

Le conseil municipal de Sainte-Brigitte-de-Laval vient de perdre un troisième élu en quelques mois. Après la démission de Carl Tremblay et le décès inattendu du maire Alain Dufresne, en janvier, le conseiller Cédric Métayer quitte ses fonctions.

M. Métayer a remis sa démission lundi pour des «raisons de santé», a-t-il confirmé au Journal jeudi matin. Son poste deviendra officiellement vacant lors de la prochaine séance du conseil prévue le 8 mars.

Bien qu’il n’y ait plus que 4 membres du conseil sur 7, toujours en poste, le conseil municipal respecte de justesse les règles du quorum, établies dans le Code municipal et la Loi sur les cités et villes.

Deux élections partielles

La démission du conseiller du district 1 forcera toutefois la tenue d’une deuxième élection partielle, suivant celle du 10 avril prochain visant à combler les deux premiers postes vacants. La date du deuxième scrutin sera connue ultérieurement.

Puisqu'un premier avis d’élection a déjà été diffusé, les règles ne permettent pas de tenir une élection pour les trois postes en même temps, en raison des délais légaux.

Rappelons que le maire Alain Dufresne a été emporté par un cancer foudroyant, il y a moins d’un mois. Son épouse, France Fortier, tentera de lui succéder, avait-on annoncé la semaine dernière.

En décembre, le conseiller Carl Tremblay avait quant à lui remis sa démission pour des «raisons familiales». Contraint de déménager à Québec – dans l’arrondissement Beauport – il ne pouvait plus siéger comme conseiller à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

