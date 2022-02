Samuel Montembeault dévoile ce qui a tout changé

Samuel Montembeault a pu vivre un moment spécial, mercredi, lorsqu'il a signé le premier jeu blanc de sa carrière dans la LNH.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi, le gardien est revenu sur cette rencontre.

«J'étais vraiment content. Je trouvais que le temps ne descendait pas super vite en troisième période. J'avais hâte que ça se termine. Les gars ont vraiment fait un travail exceptionnel devant moi pour m'aider à avoir le jeu blanc. Les gars ont bloqué beaucoup de lancers. Anderson en a même bloqué un avec son visage. Les gars sont prêts à payer le prix, ça va bien présentement.»

Le Québécois est également reconnaissant envers les Canadiens d'avoir toujours cru en lui, même dans les moments plus difficiles.

«Au début, je ne voyais pas beaucoup d'action, mais l'équipe n'a pas abandonné avec moi. J'ai vraiment travaillé avec Éric Raymond et je crois que ma progression est vraiment bonne depuis le début de la saison. C'est facile de gagner en confiance quand tu vois plusieurs rondelles. Même si je n'ai pas un bon match, je sais qu'il y en aura un prochain et je peux le mettre derrière moi rapidement. Présentement, ça va super bien. Les efforts que j'ai mis, depuis le début de la saison, commencent à rapporter.»

L'ancien de l'Armada ne s'en fait pas avec l'éventuel retour des gardiens blessés. Il se concentre uniquement à saisir sa chance de s'établir dans la LNH.

«Je n'ai pas vraiment parlé du futur avec les dirigeants de l'équipe. Présentement, Jake Allen est encore à quelques semaines d'un retour et on n'a aucune idée de l'état de santé de Carey Price. J'y vais au jour le jour. Je suis vraiment content d'avoir la chance de pouvoir jouer plusieurs matchs. C'est la première fois de ma carrière que j'ai cette chance. Je veux juste profiter du moment et donner le meilleur à chaque match.»

En ce qui concerne sa blessure, qui aurait pu nécessiter une opération, Montembeault soutient qu'il ne pouvait tout simplement pas passer à côté de l'occasion de disputer plus de rencontres.

«Ma blessure va mieux. C'est la première fois de ma carrière que j'ai une chance. Je voulais mettre ça de côté et penser uniquement au hockey. Ça va de mieux en mieux. On fait des traitements à chaque jour. Avec la situation des gardiens, on ne pouvait pas prendre la chance de me faire rater plus de matchs.»

