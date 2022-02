Série d’animation: Dex et les humanimaux débarquent sur TOU.TV

L’entreprise québécoise Epic Storyworlds lancera sa toute première série d’animation, Dex et les humanimaux, mardi, sur TOU.TV.

Six épisodes de 11 minutes de cette série jeunesse pour les six à douze ans seront mis en ligne sur le portail gratuit d’ICI Radio-Canada.

« Dex et les humanimaux raconte l’histoire d’un garçon créé en laboratoire et qui a les capacités de se métamorphoser et posséder les pouvoirs de certains animaux. Il est entraîné pour devenir une super arme. Dex se rebelle contre les méchants qui l’ont fabriqué », a raconté Steve Couture, cofondateur d’Epic Storyworlds.

La série d’animation se déroule dans un futur lointain ou des humains normaux et des humanimaux créés en laboratoire se côtoient.

« Iris, une intelligence artificielle, a pris le contrôle de Greenlandis, qui est une espèce de New York de cette époque. Elle a mis en place des barrières pour diviser et régner sur le peuple. Le grand plan est d’éliminer les vivants et créer une terre uniquement constituée de robots », a ajouté Steve Couture.

Une longue saga

Epic Storyworlds a conçu cette série à partir d’une idée de Raymond Boisvert. Une équipe de 25 personnes a développé Dex et les humanimaux dans les studios d’animation 2D Loomi Animation de l’entreprise, aménagés dans le quartier Saint-Roch. Le collectif Alaclair Ensemble a composé la chanson thème.

L’entreprise basée à Québec souhaite mettre en ligne une première saison de 52 épisodes.

« On peut facilement aller avec cinq ou six saisons. C’est un univers avec plein de possibilités. Dex va grandir au fil des saisons et on va voir les personnages évoluer. On peut en faire une longue saga », a fait savoir l’ex-PDG de l’entreprise Frima, lors d’un entretien.

Epic Storyworlds est à la recherche de financement pour compléter une première saison de 52 épisodes.

« On a un partenaire français qui va embarquer avec nous en cours de production. On regarde aussi du côté des diffuseurs au Canada anglais et aux États-Unis. On travaille là-dessus », a-t-il fait savoir.