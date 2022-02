Si le «chœur» vous en dit

Photo courtoisie

Fondé en janvier 1996, le Chœur de l’Isle d’Orléans réunissait au départ des membres des chorales paroissiales de l’île. Avec les années, se sont ajoutés des gens de la région de Québec. Aujourd’hui composé d’une quarantaine de choristes, le groupe puise son répertoire dans le vaste éventail de la chanson francophone, qu’elle soit folklorique ou contemporaine, avec quelques clins d’œil du côté classique. Le Chœur repart de plus belle en 2022 avec un tout nouveau programme de chansons, et un spectacle à la clé. Il reste encore quelques places de disponibles dans ce nouvel environnement de pratique. Renseignements : écrivez à info@lechoeurdelisledorleans.com ou par téléphone au 418-821-0321 ou 418-828-9954.

Une femme forte

Laissez-moi souhaiter aujourd’hui un heureux 75e anniversaire de naissance à Lyse Dumont (photo) de Lévis (secteur Pintendre). Retraitée de la Ville de Lévis, pour qui elle a travaillé une trentaine d’années, dont plus de 20 ans à la bibliothèque de Pintendre, Lyse est encore très active. Grande marcheuse, elle aime aussi la lecture, les casse-tête, elle peut compter sur plusieurs amies, mais surtout elle adore accompagner ses cinq petits-enfants (Méryka, Phélip, Joëlle, Marion et Lauréane) dans leurs activités. Mère de deux enfants (Kathy et Jimmy), Lyse est une femme forte, au caractère trempé, qui ne voyait aucune différence dans la société des années 1970 et 1980 entre les garçons et les filles, notamment pour l’éducation. Finalement, elle peut aussi compter sur son mari, Patrice Jolicoeur, son inséparable complice des 46 dernières années. Bonne fête Lyse.

En souvenir

Le 24 février 2021. Le Canadien de Montréal annonce l’embauche de Dominique Ducharme (photo) au poste d’entraîneur-chef par intérim et a ajouté Alex Burrows au personnel d’entraîneurs. Claude Julien et Kirk Muller ont été relevés de leurs fonctions.

Anniversaires

Manon Rhéaume (photo), première femme à jouer dans un match de saison régulière d’une équipe professionnelle de hockey (gardienne de but) et membre de l’équipe d’experts à RDS, 50 ans... Phillip Danault, joueur de centre des Kings de Los Angeles (LNH), 29 ans...François-Guy Thivierge, alpiniste et guide de montagne québécois, 58 ans...Alex Kovalev, ex-attaquant de la LNH (1992-2013), 49 ans...ine Beauchamp, ex-déléguée générale du Québec à Paris, 59 ans...Patrice L'Écuyer, animateur et comédien, 62 ans...Gaston Lepage, comédien et animateur, 73 ans...Jacques Salvail, chanteur et animateur québécois, 76 ans.

Disparus

Le 24 février 2012 : Jay Ward (photo), 73 ans, qui fut le premier gérant de l’histoire des Capitales de Québec (1999-2001) ... 2020 : Katherine Johnson, 101 ans, mathématicienne dont les calculs ont permis aux États-Unis de conquérir la Lune... 2019 : Mac Wiseman, 93 ans, musicien, chanteur et guitariste de bluegrass... 2018 : Bud Luckey, 83 ans, animateur, dessinateur, surtout connu pour son travail pour Pixar Animation Studios... 2016 : Colin Low, 89 ans, réalisateur à l’ONF et producteur de cinéma canadien... 2015 : Graziella Ouellet-Michaud, 92 ans, la mère du Cardinal Marc Ouellet... 2014 : Harold Ramis, 69 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2014 : Franny Beecher, 92 ans, guitariste pour Bill Haley and the Comets... 2013 : Virgil Johnson, 77 ans, chanteur principal du Groupe The Velvets entre 1950-60... 2008 : Vincent Therriault-Proulx, 27 ans, capitaine de Québec-Secours et ex-joueur de badminton du club de l’Université Laval... 2003 : Bernard Loiseau, 52 ans, chef cuisinier français... 1995 : Jack Tietolman, 85 ans, un des bâtisseurs de la radio au Québec... 1994 : Dinah Shore, 77 ans, grande dame de la chanson américaine.