«Star Académie» domine toujours le dimanche soir

«Star Académie» continue de dominer la concurrence le dimanche soir.

• À lire aussi: À TVA cet automne: Guylaine Tremblay et Nico Racicot réunis dans la série «Anna et Arnaud»

• À lire aussi: QUB musique donne 11 fois plus aux artistes québécois que les géants anglophones

L’émission musicale de TVA domine la soirée dominicale grâce à son Variété animé par Marc Dupré, qui s’est maintenu, selon les chiffres confirmés de Numeris, au-dessus de la barre des 1,5 million de téléspectateurs, sauf le 13 février alors qu’avait lieu le Super Bowl 56.

Ainsi, lors du premier Variété le 30 janvier – avec deux semaines de retard en raison d’une éclosion de COVID-19, gracieuseté du variant Omicron –, 1 552 000 curieux ont assisté au repêchage des 15 Académiciens prenant part à cette nouvelle saison.

Les semaines suivantes, l’achalandage ne s’est pas essoufflé avec 1 520 000 personnes (6 février) et 1 317 000 (13 février), les cotes d’écoute ayant souffert ce soir-là en raison du Super Bowl. Selon des chiffres non confirmés pour le Variété du 20 février, 1 566 000 téléspectateurs étaient de la partie.

Cela donne jusqu’ici des parts de marché variant de 43 à 47 % pour «Star Académie», sauf le soir du Super Bowl (30 %). Il faudra voir si les données grossissent jusqu’à la grande finale de «Star Académie», le 24 avril prochain, lors du 13e et dernier Variété.

Quant à «La vraie nature», qui nous permet d’assister à des rencontres riches en émotions au chalet de Jean-Philippe Dion, on parle d’une première émission avec 967 000 personnes à l’antenne de TVA (16 janvier), puis d’épisodes millionnaires avec 1 178 000 téléspectateurs (23 janvier), 1 033 000 (30 janvier), 1 271 000 (6 février) et 1 085 000 (13 février). Le 20 février, selon les données non confirmées, 1 007 000 adeptes étaient au rendez-vous. Cette nouvelle saison tournée à Sutton prend fin le 10 avril.

«Tout le monde en parle», qui a fait relâche durant les Jeux olympiques d’hiver de Beijing diffusés par ICI TÉLÉ, fluctue d’une semaine à l’autre, avec des chiffres confirmés par Numeris de 1 184 000 (16 janvier), 995 000 (23 janvier) et 785 000 (30 janvier), soir du premier Variété de «Star Académie».

Quant à «Big Brother Célébrités», l’autre joueur du dimanche soir, son ouverture sur Noovo le 9 janvier s’est opérée devant 888 000 fans, selon les chiffres confirmés de Numeris, puis l’émission a reculé à 828 000 (16 janvier) avant de disparaitre du top 30 les 23 et 30 janvier. Elle est revenue en 30e position avec 716 000 personnes (6 février) et en 22e position avec 687 000 téléspectateurs (13 février).

À voir aussi