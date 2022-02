Temps ensoleillé, mais plus frisquet jeudi

Après la tempête de verglas, les Québécois auront droit à un répit avec un temps généralement ensoleillé, avant le retour de la neige vendredi, mais avec un mercure à la baisse.

Environnement Canada prévoit donc du temps ensoleillé pour la majeure partie de la province, avec un épisode d’extrême froid pour les secteurs du nord et de l’ouest où les températures froides combinées aux vents forts plongeront le mercure à -38 degrés, jeudi matin.

Pour Montréal et les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent, on prévoit aussi du temps généralement ensoleillé et des températures de -11 à -9 degrés, voire -16 en matinée par endroits en raison du refroidissement éolien.

En Estrie, en Beauce et à Québec, le soleil sera au rendez-vous avec pratiquement les mêmes températures, mais il fera nettement plus froid dans les secteurs plus au nord, comme le Saguenay avec un mercure de -16 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Dans l’est de la province, l’agence fédérale prévoit moins de soleil et quelques averses de neige et de la poudrerie cessant en mi-journée pour certains secteurs du Bas-Saint-Laurent avec des températures au-dessous des normales de saison.