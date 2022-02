Ukraine : explosions entendues dans le centre de Kiev

Deux fortes explosions ont retenti à l’aube vendredi dans le centre de Kiev, au lendemain du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a constaté une journaliste de l’AFP.

Sur son compte Facebook, l’armée de terre ukrainienne a indiqué que des «tirs de missiles» visaient Kiev, précisant avoir détruit deux de ces missiles en vol.

Elle a publié une courte vidéo amateur montrant un immeuble d’habitation en proie à un incendie.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a lui indiqué que trois personnes avaient été blessées, dont une grièvement, par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale.

Sur une photo publiée par M. Klitschko, deux pompiers étaient à pied d’œuvre devant un immeuble fumant et fortement endommagé.

La progression des forces russes fait redouter un assaut et la multiplication d’attaques ciblées sur la capitale et sur des installations stratégiques et gouvernementales.

La veille, l’aéroport militaire d’Antonov à Gostomel, aux portes de Kiev, a été la cible d’une attaque de forces aéroportées russes arrivées en hélicoptères et qui ont affronté des unités de l’armée ukrainienne.

L’aéroport de Gostomel se trouve immédiatement à la limite nord de Kiev, et les combats qui s’y sont déroulés étaient les plus proches de la capitale au premier jour de l’attaque russe.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président Volodymyr Zelensky a par ailleurs mis en garde sur la présence de «groupes de saboteurs» russes dans la ville et appelé les habitants à la vigilance et au respect du couvre-feu désormais en vigueur.

En dehors de Kiev, le ministère ukrainien de la Défense a également signalé vendredi un tir de missile russe tôt le matin contre une unité de garde-frontières dans la région de Zaporijjia, une frappe qui, selon cette source, a fait des «morts et des blessés».