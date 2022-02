Ukraine: Poutine et son régime risquent «un isolement sans précédent» (UE)

L'Union européenne a condamné jeudi le comportement «intolérable» de la Russie et prévenu que le régime du président russe Vladimir Poutine allait devoir affronter «un isolement sans précédent», après l'offensive militaire lancée dans la nuit contre l'Ukraine.

«Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent», a déclaré à Bruxelles devant la presse Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'UE, en soulignant que les Vingt-Sept préparaient un nouveau train de sanctions qui est le «plus sévère jamais mis en œuvre». Un sommet exceptionnel de l'UE a été convoqué jeudi soir à Bruxelles.

S'exprimant aux côtés de M. Borrell, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accusé Vladimir Poutine de ruiner des décennies de paix en Europe, contrairement à ce que souhaite le peuple russe.

«Nous savons que des millions de Russes ne veulent pas la guerre», a soutenu la responsable allemande.

«Le président Poutine essaie de revenir au temps de l'Empire russe, mais en agissant ainsi il met en péril l'avenir de son peuple», a ajouté Mme von der Leyen, appelant Moscou à cesser «immédiatement» ses violences et à retirer ses troupes du sol ukrainien.

«Nous ne laisserons pas le président Poutine démolir l'architecture de sécurité qui vous a apporté la paix et la stabilité pendant plusieurs décennies. Nous ne le laisserons pas remplacer l'État de droit par celui de la force», a encore dit la cheffe de l'exécutif européen.

Un peu plus tôt, dans un communiqué, les chefs de l'UE avaient déjà prévenu que le pouvoir russe allait devoir «rendre des comptes», et que de nouvelles sanctions aux «conséquences massives» seraient examinées en vue d'une «adoption rapide», lors du sommet des dirigeants des Vingt-Sept.

De premières sanctions de l'UE sont entrées en vigueur mercredi soir contre Moscou en réaction à la reconnaissance lundi de l'indépendance des territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

Elles frappent au total 23 «personnalités de premier plan», dont notamment le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et les chefs militaires russes (air, terre, mer), ainsi que trois banques, une société et 351 membres de la Douma pour leur implication dans cette reconnaissance. Ces sanctions individuelles consistent en une interdiction de voyage et un gel des avoir dans l'UE.

Jeudi matin, devant la presse, Mme von der Leyen a averti que les nouvelles sanctions viseraient à «affaiblir les fondamentaux économiques» de la Russie et sa «capacité à se moderniser».

«Nous empêcherons l'accès des banques russes aux marchés financiers européens», a-t-elle assuré également.