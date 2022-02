Une solide distribution pour le film «23 décembre»

Le film «23 décembre» de Miryam Bouchard, d’après un scénario d’India Desjardins, va disposer d’une solide distribution incluant François Arnaud, Michel Barrette, Catherine Brunet, Virginie Fortin, Bianca Gervais, Stéphane Rousseau et Guylaine Tremblay.

Le tournage de la comédie romantique va se mettre en branle lundi prochain.

Film choral, «23 décembre» s’intéresse à la célibataire en quête d’amour Elsa Lévesque (Virginie Fortin), aux futurs parents Stéphanie et Alex (Catherine Brunet et François Arnaud), à un chanteur de retour sous les projecteurs (Stéphane Rousseau), à une mère qui veut organiser un Noël réussi (Guylaine Tremblay), à un ado qui cache un secret (Tao Vigneault), à un homme qui trouve que le monde a bien changé (Michel Barrette) et à la nouvelle directrice d’un grand hôtel qui doit faire ses preuves (Bianca Gervais). Une tempête de neige et des destins qui se croisent ponctuent l’action de ce long métrage.

La distribution comprend aussi Christine Beaulieu, Sacha Charles, Matthieu Pepper, Catherine Souffront, Salma Serraji, Ines Talbi et Marie-Hélène Thibault.

Le film doit prendre l’affiche le 25 novembre prochain. Il est produit par A Média Films et distribué par Les Films Séville, filiale de eOne.

