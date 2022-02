Ville de Québec: vers un troisième lien «plus écologique», espère Yves-François Blanchet

En retournant à la table à dessin, le gouvernement du Québec peut faire du troisième lien entre Québec et Lévis un projet «plus écologique», estime le chef du Bloc québécois (BQ).

C’est du moins ce qu’Yves-François Blanchet a déclaré, jeudi en fin de matinée, à l’hôtel de Ville de Québec à la sortie d’une rencontre avec le maire Marchand.

«Un lien entre les deux centre-ville (de Québec et de Lévis) est, par nature, légitime. Une nouvelle version du projet va forcément ouvrir la porte à augmenter le ratio de transport collectif et forcément ouvrir la porte à une vision plus écologique du projet. Je me réjouis qu’on retourne à la table à dessin», a mentionné le chef du BQ.

Photo Taïeb Moalla

Lors de la récente campagne électorale fédérale, M. Blanchet avait suscité un certain tollé en évoquant le potentiel écologique du mégaprojet qui est évalué, pour le moment, à près de 10 G$.

Tramway

Satisfait de son premier tête-à-tête avec le maire de Québec, au cours duquel le tutoiement fut rapidement de mise, M. Blanchet a affirmé que divers sujets ont été abordés comme celui du tramway.

Sans se commettre sur des chiffres précis, le chef bloquiste a de nouveau déclaré qu’il est important qu’Ottawa soit au rendez-vous pour le financement de ce projet dont le budget est récemment passé de 3,3 G$ à près de 4 G$.

«Une vision intégrée des différents types de transport collectif de la capitale, ça me semble intéressant, a-t-il laissé tomber. Ça vient avec des enjeux de coûts et ça vient avec une vision peut-être modernisée de comment le gouvernement général envisage le financement du transport collectif.»

D’après lui, «une ville comme la ville de Québec qui connaît le progrès qu’on observe et qui voit un projet important de transport collectif - soutenu aussi par le gouvernement du Québec - avoir une augmentation des coûts, pour moi ça commande que le fédéral fasse sa part sans poser davantage de conditions».

