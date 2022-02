«Virage – double faute»: Éric Bruneau dans la peau d’un joueur de tennis

Après le patinage de vitesse, c’est le tennis qui va être en trame de fond de la deuxième saison de la série «Virage», qui va mettre en vedette Éric Bruneau, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau et Louis Morissette.

Intitulé «Virage – double faute», cette production de huit épisodes d'une heure va être diffusée l’an prochain sur Noovo et Éric Bruneau va, en plus d’être devant la caméra, collaborer au scénario et agir à titre de producteur associé.

Dans «Virage – double faute», Charles (Éric Bruneau) figure au 187e rang mondial malgré son talent pour le tennis. Il doit composer avec des blessures, des troubles anxieux et un manque de fric. On a expliqué jeudi qu’on se penche sur «la quête qui pousse certains sportifs à s’acharner même s’ils sacrifient temps, argent et santé dans l’ombre de la gloire».

Entraîneur pour Tennis Canada, Sylvain (Louis Morissette) voudra lui aussi briller, mais il devra composer avec les proches de joueurs, dans un sport où les familles sont souvent au cœur des décisions.

Les autres comédiens qui vont retourner la balle à Éric Bruneau seront connus plus tard. ̧

C’est Rafaël Ouellet («Blue Moon», «Fatale station», «Nouvelle adresse») qui va réaliser la série produite par KOTV, la boite de Louis Morissette. KOTV avait aussi porté la première mouture diffusée l'automne dernier sur Noovo et qui mettait en vedette Charlotte Aubin dans le rôle d'une patineuse de vitesse tentant de retomber sur ses pattes après avoir quitté son sport et son petit ami également patineur.

L'appel de l'écriture

Éric Bruneau est de plus en plus investi dans l’écriture, lui qui signe avec sa compagne Kim Lévesque Lizotte la nouvelle série «Après le crash», campée dans le monde de la finance et destinée à ICI TÉLÉ. On devrait voir «Après le crash», réalisée par Stéphane Lapointe, durant la saison 2022-2023.

Rappelons qu'Éric Bruneau va par ailleurs jouer dans la première série télé de Xavier Dolan, «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», qui va atterrir sur Club illico plus tard cette année.

