3e lien: Lehouillier accueille froidement la proposition d’Éric Duhaime

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, accueille froidement la proposition du chef du PCQ, Éric Duhaime, qui suggère de construire un pont à l’est au lieu du tunnel Québec-Lévis planifié au centre des deux villes.

Interrogé en point de presse sur la sortie du chef du Parti conservateur du Québec, la veille, le maire de Lévis a réitéré, vendredi, toute sa confiance envers le gouvernement Legault qui planche actuellement sur une nouvelle mouture moins coûteuse du projet de troisième lien, évalué à l’origine entre 6 et 10 milliards $.

«La prochaine étape qu’on attend avec grande impatience, c’est de savoir quels vont être les ajustements que le gouvernement va apporter au projet actuel. Et à partir de là, nous, on va se positionner bien sûr mais au fond, on est déjà derrière le gouvernement (...) On estime que le projet gouvernemental tient très bien la route», a-t-il laissé tomber.

M. Lehouillier privilégie de toute évidence un tracé qui permettra de relier les deux centres-villles, afin de bonifier la desserte en transport collectif.

«Le volet transport en commun est important. Au fond, en plus des voies aux automobiles, le gouvernement nous offre un véritable métro entre les deux rives (NDLR : le projet prévoit que ce sont des autobus électriques qui relieront les deux centres-villes). On ne pourra pas amener des gens dans le transport en commun si on ne fait pas de lien centre-ville à centre-ville», a-t-il insisté.

Un appui additionnel

Le maire de Lévis s’est néanmoins réjoui de l’appui de Éric Duhaime pour un troisième lien interrives, même s’il ne partage pas son point de vue sur la forme que devrait prendre ce lien.

«Plus ça va aller, au niveau de l’échiquier régional, plus vous allez voir ce genre d’appuis à un troisième lien de façon beaucoup plus intense qu’on peut l’imaginer. Il y a un appui très fort. Il y a M. Duhaime qui en propose une variante... Maintenant, nous, ce qu’on dit : Faisons confiance au gouvernement.»

«J’ai la conviction profonde que le gouvernement cherche à voir comment il pourrait réduire les coûts et comment il pourrait s’assurer, au niveau technologique, de réaliser le projet dans un laps de temps plus court. Ce sont les deux objectifs qu’il vise. Nous, on va attendre que cette étape-là soit franchie», a-til ajouté.

