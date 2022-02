À Rome, des milliers de personnes marchent pour la paix en Ukraine

« Poutine, assassin! », « Oui à la paix, non à la guerre » : des milliers de personnes ont participé vendredi soir à une marche aux flambeaux à Rome pour dénoncer la guerre en Ukraine.

• À lire aussi: Québec hissera le drapeau ukrainien et considère bannir la vodka russe de la SAQ

• À lire aussi: [EN DIRECT] Invasion russe: deuxième jour de combats en Ukraine

• À lire aussi: Poutine relance la menace nucléaire

« Bannissez la Russie de Swift », « Blocage total du commerce avec la Russie », pouvait-on lire sur des banderoles. D’autres pancartes montraient le président russe avec une main maculée de sang sur le visage, ou le comparant à Hitler avec la mention : « Savez-vous reconnaitre l’histoire quand elle se répète? »

AFP

Le rassemblement, auquel participaient de nombreux Ukrainiens et Italiens d’origine ukrainienne, visiblement émus, s’est ensuite poursuivi autour du Colisée, dans le calme, a constaté l’AFP.

AFP

« Nous avons toujours été proches du peuple ukrainien (...) D’ici, notre sentiment d’impuissance est énorme. Nous ne pouvons rien faire d’autre pour le moment », a déclaré à l’AFP Maria Sergi, 40 ans, Italienne née en Russie, un drapeau aux couleurs de l’Ukraine, jaune et bleu, peint sur le visage.

Vladimir Poutine « a fait beaucoup de mal, même à son propre peuple. Nous avons beaucoup d’amis qui ont énormément souffert à cause de sa politique », a-t-elle ajouté.

« Cela me semblait normal de faire un petit geste de solidarité à nos frères ukrainiens. Ce qui se passe me désole beaucoup. Je crois que la guerre est une folie, d’autant plus que l’on sort de deux ans de pandémie », confie pour sa part Lorenzo Bimbi, 31 ans, une bougie à la main.

Ce rassemblement est intervenu alors que la pression s’accentue en Europe pour accroître encore les sanctions contre la Russie, au deuxième jour de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes.