PICARD, Wilbrod



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 4 décembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Wilbrod Picard, époux de feu madame Germaine Simard, fils de feu madame Corrine Sioui et de feu monsieur Alphonse Picard (en secondes noces feu madame Dora Romain). Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres de 13h à 13h45 (rotation de 50 personnes)L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mémorial de Wendake. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Arlène Launay), Lucie (Michel Picard), Yves (Francine Galarneau), Claude, Marie-Josée (Jocelyn Bluteau), Michel (Maria Iannantuono); ses petits-enfants: Louis-Philippe, Mathieu, Nicolas, Alexandre, Marilyn, Émilie, Joanie et Lauri-Anne; ses arrière-petits-enfants: Philippe, Justin, Maelia, Milann, Akan et Nirvelli; ses frères et soeurs: feu Roland (feu Madeleine Durand), feu Wellie (feu Paulette Lavallée), feu Elphège (feu Simone Beaulieu); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Florence Simard (feu Jean-Charles Migneault), feu Roger Simard (feu Louisette Pelletier), feu Madeleine Simard (Gaston Bélanger), feu Jacqueline Simard (feu Roger Shields), feu Maurice Simard (feu Georgette Coté), feu Henri Simard, feu Marcel Simard, feu Cécile Simard (Jacques Maranda), feu Raymond Simard (Nicole Bilodeau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don a la Fondation les Jardins du Haut-Saint-Laurent et Coté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Téléphone : 418 688-1221 Courriel : info@jardins-hsl.com Site web : www.jardins-hsl.com. Des formulaires seront disponibles sur place.