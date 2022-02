Association Ouest: beaucoup de talent

Parce que les effectifs changent beaucoup pendant la saison morte dans la MLS, il est de bon ton de faire le tour des arrivées et des départs au sein de chacune des formations de l’Association Ouest.

Austin FC

Classement en 2021 : 12e | 9-21-4 | 31 points

Arrivées: Zan Kolmanic (D), Ethan Finlay (M), Maxi Urruti (A), Kipp Keller (D), Jhojan Valencia (M), Ruben Gabrielsen (D), Damian Las (G), Felipe Martins (M)

Zan Kolmanic (D), Ethan Finlay (M), Maxi Urruti (A), Kipp Keller (D), Jhojan Valencia (M), Ruben Gabrielsen (D), Damian Las (G), Felipe Martins (M) Départs: kekuta Manneh (A), Aaron Schoenfeld (A), Brady Scott (G), Aedan Stanley (D), Matt Besler (D), Sebastian Berhalter (M), Manny Perez (M), McKinze Gaines (A), Ulises Segura (M)

On construit brique par brique dans la capitale du Texas et ça va se poursuivre cette année. L’ajout de quelques vétérans de qualité devrait donner un peu d’éclat à l’équipe en attendant qu’elle développe sa relève et qu’elle améliore son réseau de recrutement.

Rapids du Colorado

Classement en 2021 : 1er | 17-7-10 | 61 points

Arrivées: Aboubacar Keita (D), Max Alves (M), Bryan Acosta (M)

Aboubacar Keita (D), Max Alves (M), Bryan Acosta (M) Départs: Kortne Ford (D), Jeremy Kelly (D), Younes Namli (M), Andre Rawls (G), Will Vint (M), Dominique Badji (A), Kellyn Acosta (M), Auston Trusty (D)

Les Rapids ont été une des belles surprises dans la MLS en 2021. Et comme l’équipe a bien peu changé depuis l’automne dernier, tout porte à croire que le Colorado sera une fois de plus un joueur sur lequel il faudra compter tout au long de la saison.

FC Dallas

Classement en 2021 : 11e | 7-15-12 | 33 points

Arrivées : Nanu (D), Dom Dwyer (A), Isaiah Parker (A), Maarten Paes (G), Paul Arriola (A), Lucas Bartlett (D), Alan Velasco (A), Marco Farfan (D), Tsiki Ntsabeleng (A)

Nanu (D), Dom Dwyer (A), Isaiah Parker (A), Maarten Paes (G), Paul Arriola (A), Lucas Bartlett (D), Alan Velasco (A), Marco Farfan (D), Tsiki Ntsabeleng (A) Départs: Phelipe Megiolaro (G), Bressan (D), Caiser Gomes (D), Bryan Acosta (M), Freddy Vargas (M), Kyle Zobeck (G), Ricardo Pepi (A), John Nelson (D), Justin Che (D), Ryan Hollingshead (D),

La perte de Ricardo Pepi, parti en Bundesliga, est énorme pour les Texans qui nous ont toutefois habitués à développer une ribambelle de jeunes talents de qualité. C’est un des modèles de la ligue à cet égard et ça risque de se poursuivre. On a aussi ajouté Paul Arriola pour avoir un peu de punch en attaque.

Dynamo de Houston

Classement en 2021 : 13e | 6-16-12 | 30 points

Arrivées : Daniel Steres (D), Steve Clarke (G), Thir Ulfarsson (A), Sebastian Ferreira (A), Brooklyn Raines (M), Zeca (D)

Daniel Steres (D), Steve Clarke (G), Thir Ulfarsson (A), Sebastian Ferreira (A), Brooklyn Raines (M), Zeca (D) Départs: Jose Bizama (D), Maynor Figueroa (D), Erik McCue (D), Marko Maric (G), Kyle Morton (G), Alejandro Fuenmayor (D), Boniek Garcia (M), Ariel Lassiter (A), Maxi Urruti (A), Mateo Bajamich (A), Joe Corona (M)

Les années se suivent et se ressemblent depuis trop longtemps à Houston, une ancienne puissance du circuit qui n’est plus l’ombre d’elle-même depuis cinq ou six ans. On voit mal comment les choses pourraient être différentes cette année au vu des changements apportés.

Los Angeles FC

Classement en 2021 : 9e | 12-13-9 | 45 points

Arrivées: Franco Escobar (D), Ismael Tajouri-Shradi (A), Ilie Sanchez (M), Kellyn Acosta (M), Maxime Crépeau (G), John McCarthy G), Ryan Hollingshead (D), Doneil Henry (D)

Franco Escobar (D), Ismael Tajouri-Shradi (A), Ilie Sanchez (M), Kellyn Acosta (M), Maxime Crépeau (G), John McCarthy G), Ryan Hollingshead (D), Doneil Henry (D) Départs : Jamal Blackman (D), Danny Crisostomo (M), Alvaro Quezada (M), Jordan Harvey (D), Raheem Edwards (M), Michee Ngalina (A), Pablo Sisniega (G), Eduard Atesta (M), Triston Blackmon (D), Bryce Duke (M), Marco Farfan (D)

On a écrémé l’alignement, puis on a misé gros sur le gardien québécois Maxime Crépeau qui devrait briller dans un environnement favorable. On a aussi décidé de donner de l’air à Carlos Vela avec l’addition de Kelly Acosta et Ismael Tajouri-Shradi. On veut revenir dans les séries et démonter que 2021 était un accident de parcours.

Galaxy de Los Angeles

Classement en 2021 : 8e | 13-12-9 | 48 points

Arrivées : Kelvin Leerdam (D), Raheem Edwards (M), Richard Sanchez (G), Mark Delgado (M), Douglas Costa (A)

Kelvin Leerdam (D), Raheem Edwards (M), Richard Sanchez (G), Mark Delgado (M), Douglas Costa (A) Départs: Eric Lopez (G), Niko Hämäläinen (D), Justin vom Steeg (G), Jonathan dos Santos (M), Kai Koreniuk (A), Augustine Williams (A), Daniel Acosta (D), Oniel Fisher (D), Ethan Zubak (A), Daniel Steres (D), Sebastian Lletget (M)

À première vue, le Galaxy risqué de rater les séries encore cette année. Il n’y a pas d’ajout qui modifie dramatiquement l’allure de cette formation qui a perdu des pièces qui étaient importantes dans les dernières en Jonathan dos Santos et Sebastian Lletget.

Minnesota United

Classement en 2021 : 5e | 13-11-10 | 49 points

Arrivées : Bongokuhle Hlongwane (A), Abu Danladi (A), Eric Dick (G), Oniel Fisher (D), Kevin Arriaga (M), Luis Amarilla (A)

Bongokuhle Hlongwane (A), Abu Danladi (A), Eric Dick (G), Oniel Fisher (D), Kevin Arriaga (M), Luis Amarilla (A) Départs: Fanendo Adi (A), Juan Agudelo (A), Noah Billingsley (D), Jukka Raitala (D), Adrian Zendejas (G), Ethan Finlay (M), Osvaldo Alonso (M), Jan Gregus (M), Thomas Chacon (M)

Une équipe un peu anonyme qui parvient tout de même à tirer son épingle de jeu depuis quelques saisons. Le Minnesota n’a pas de joueur flamboyant qui fait courir les foules, mais joue un soccer efficace et sans complexité qui gagne des matchs.

Nashville SC

Classement en 2021 : 3e Est | 12-4-18 | 54 points

Arrivées : Ethan Zubak (A), Teal Bunbury (A), Josh Bauer (D), Sean Davis (M), Bryan Meredith (G)

Ethan Zubak (A), Teal Bunbury (A), Josh Bauer (D), Sean Davis (M), Bryan Meredith (G) Départs: Jalil Anibaba (D), Abu Danladi (A), David Accam (M), Nick Hinds (D), Tom Judge (D), Matt LaGrassa (M), Tor Saunders (G), Jhonder Cadiz (A), Dylan Nealis (D), Alistair Johnston (D), Miguel Nazarit (D)

Après avoir bien paru dans l’Association est, Nashville déménage dans l’ouest ou son style de jeu devrait bien cadrer. L’équipe du Tennessee fait bonne figure par son jeu défensif et devrait à nouveau s’illustrer à ce chapitre. On a ajouté Teal Bunbury pour une dose additionnelle d’attaque.

Timbers de Portland

Classement en 2021 : 4e | 17-13-4 | 55 points

Arrivées : Tega Ikoba (A), Aljaz Ivacic (G), David Bingham (G), Justin vom Steeg (G), David Ayala (M), Josecarlos Van Rankin (D), Sebastian Blanco (M), Justin Rasmussen (D)

Tega Ikoba (A), Aljaz Ivacic (G), David Bingham (G), Justin vom Steeg (G), David Ayala (M), Josecarlos Van Rankin (D), Sebastian Blanco (M), Justin Rasmussen (D) Départs: Ismaila Jome (D), Jorge Gonzalez (M), Manny Perez (A), Renzo Zambrano (M), Steve Clark (G), Diego Valeri (M), Jeff Attinella (G), Andy Polo (M)

Les Timbers ont dit au revoir à leur ambassadeur, Diego Valeri. C’est une page qui se tourne pour cette équipe qui a vécu un passage difficile ces derniers temps avec le départ controversé d’Andy Polo. Les hommes en vert seront une fois de plus difficiles à battre, ils ont quand même atteint la finale l’an passé.

Real Salt Lake

Classement en 2021 : 7e | 14-14-6 | 48 points

Arrivées : Jude Wellings (M), Justin Meram (A), Julio Benitez (M), Scott Caldwell (M), Gavin Beavers (G), Jaziel Orozco (D), Axel Kei (A), Everton Luiz (M), Sergio Cordova (A), Johan Kappelhof (D)

Jude Wellings (M), Justin Meram (A), Julio Benitez (M), Scott Caldwell (M), Gavin Beavers (G), Jaziel Orozco (D), Axel Kei (A), Everton Luiz (M), Sergio Cordova (A), Johan Kappelhof (D) Départs: Milan Iloski (A), Douglas Martinez (A), Ashtone Morgan (D), Justin Portillo (M), Noah Powder (D), Jeizon Ramirez (A), Tate Schmitt (A), Donny Toia (D), Albert Rusnak (M)

On a acquis de l’expérience pendant la saison morte et le Real pourrait en profiter. Après tout, c’est une équipe qui a atteint la finale de l’Ouest la saison dernière après avoir terminé au 7e rang. La combativité n’a pas de prix.

Earthquakes de San Jose

Classement en 2021 : 10e | 10-13-11 | 41 points

Arrivées : Jan Gregus (M), Will Richmond (M), Ousseni Bouda (A), Niko Tsakiris (M), Francisco Calvo (D), Jamiro Monteiro (M), Oskar Agren (D)

Jan Gregus (M), Will Richmond (M), Ousseni Bouda (A), Niko Tsakiris (M), Francisco Calvo (D), Jamiro Monteiro (M), Oskar Agren (D) Départs: Luciano Abecasis (D), Jacob Akanyirige (D), Eric Calvillo (M), Carlos Fierro (M), Andy Rios (A), Thomas Williamson (A), Daniel Vega (G), Chris Wondolowski (A), Oswaldo Alanis (D)

C’est une nouvelle ère dans Silicon Valley avec la retraite du légendaire Chris Wondolowski. Qui le remplacera dans le cœur des Goonies (surnom des partisans)? Difficile à dire pour le moment. Les Quakes sont en train de se reconstruire et le travail n’est pas terminé.

Sounders de Seattle

Classement en 2021 : 2e | 17-8-9 | 60 points

Arrivées : Sam Adeniran (A), Obed Vargas (M), Dylan Teves (M), Albert Rusnak (M), Fredy Montero (A), Jackson Ragen (D),

Sam Adeniran (A), Obed Vargas (M), Dylan Teves (M), Albert Rusnak (M), Fredy Montero (A), Jackson Ragen (D), Départs: Nicolas Benezet (M), Jordy Delem (M), Shandou Hopeau (M), Fredy Montero (A), Trey Muse (G), Spencer Richey (G), Shane O’Neill (D), Brad Smith (D), Ethan Dobbelaere (M)

Seattle a trébuché dès le premier tour éliminatoire l’an passé et il y aura de la vengeance dans l’air. L’équipe a peu changé, elle sera encore bonne cette saison et a ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout.

Sporting de Kansas City

Classement en 2021 : 3e | 17-10-7 | 58 points

Arrivées : Ben Sweat (D), Uri Rosell (M), Logan Ndenbe (D), Kortne Ford (D), Robert Voloder (D), Marinos Tzionis (A), Nikola Vujnovic (A)

Ben Sweat (D), Uri Rosell (M), Logan Ndenbe (D), Kortne Ford (D), Robert Voloder (D), Marinos Tzionis (A), Nikola Vujnovic (A) Départs: Amadou Dia (D), Wilson Harris (A), Luis Martins (D), Roberto Puncec (D), Ilie Sanchez (M), Brooks Thompson (G), Graham Smith (D), Kendall McIntosh (G), Jaylin Lindsey (D), Grayson Barber (A), Tyler Freeman (A)

D’une année à l’autre, Kansas City est réglé comme un métronome et parvient à rester dans le premier tiers de l’Association Ouest sans pour autant compter sur un ou des joueurs étoiles. Les choses ne devraient pas changer en 2022.

Whitecaps de Vancouver

Classement en 2021 : 6e | 12-9-13 | 49 points

Arrivées : Tristan Blackmon (D), Sebastian Berhalter (M)

Tristan Blackmon (D), Sebastian Berhalter (M) Départs: Patrick Metcalfe (M), Jasser Khmiri (D), Tosaint Ricketts (A), Andy Rose (D), Maxime Crépeau (G), Janio Bikel (M), Theo Bair (A)

Les Caps ont misé gros en se départissant du gardien Maxime Crépeau qui a vraiment éclos dans la ville de la Colombie-Britannique. C’est mettre beaucoup de pression sur les épaules de Thomas Hasal et sa défensive. Les Caps marquent peu, mais sauront-ils être aussi efficaces en défensive qu’ils l’ont été l’an passé?