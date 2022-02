Certaines vérités sont parfois difficiles à entendre

Je voudrais réagir à « Le fruit de mes réflexions », lettre signée « Michelle, une femme hétérosexuelle », qui mettait en lumière le fait que les homosexuels sont, parmi les hommes, ceux qui aiment le plus les femmes puisqu’ils les aiment pour tout ce qui n’a rien à voir avec les relations sexuelles, qui les aiment donc pour les bons motifs.

Cette lettre m’a rappelé un homosexuel que j’avais connu à l’adolescence et avec qui je m’étais tout de suite très bien entendu. Comme il était un peu plus vieux que moi et qu’on ne sortait pas dans les mêmes endroits, on s’était perdu de vue, avant que nos chemins ne se recroisent au début de ma quarantaine. Tout de suite entre lui et moi, ce fut comme si le temps n’avait pas eu d’emprise, comme si on s’était quitté la veille.

Il était demeuré l’homme attentionné que j’avais connu jadis, avec ses belles manières, très drôle à ses heures, mais plutôt discret dans la vie de tous les jours. Il était aussi un danseur extraordinaire avec qui toutes les femmes voulaient danser. On jouait aux cartes ensemble presque tous les jours, et je me souviens même qu’il avait l’habileté, pendant qu’il jouait aux cartes, de compléter en quelques minutes le gros mot croisé du Journal de Québec.

Lorsqu’on ne se voyait pas, on pouvait s’appeler deux à trois fois par jour. À mes yeux, c’était un être extraordinaire. Avec lui, on pouvait parler de tous les sujets, car il avait une connaissance assez exacte sur tout, et cela en demeurant très humble quand je lui faisais des compliments.

Si je parle du lui au passé, c’est qu’il est décédé des suites d’un cancer il y a à un peu plus d’an. Je m’en remets peu à peu, même si son décès m’a fait beaucoup de peine, car je suis consciente qu’une personne comme lui, il ne s’en fait plus. Je pense à lui tous les jours et jamais je ne l’oublierai. Mais comme je suis une personne chanceuse dans la vie, j’ai un autre grand ami près de moi. Je lui serai à jamais reconnaissante d’être toujours disponible pour m’épauler et prendre soin de moi.

D’une grande amie à vie

La partie de cette lettre que vous faites ressortir est juste et pertinente, et vous faites bien d’en faire état à partir d’une expérience personnelle confirmant cette partie du discours. Malheureusement, la plus grande partie de cette lettre visait à stigmatiser les hommes hétéros en faisant d’eux des violeurs et des batteurs de femmes, tous autant qu’ils sont. De là ma remontrance à l’effet qu’elle aurait dû se montrer plus nuancée dans son discours. Car oui, ça existe des machos, ou ça existe des hommes violents avec les femmes. Mais ça existe aussi des hommes capables de se comporter correctement avec elles.