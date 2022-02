Commodités résidentielles: la majorité des Canadiens souhaitent vieillir à domicile

La majorité des Canadiens souhaitent vieillir à la maison en raison du coût financier élevé de la vie dans les établissements pour personnes âgées, selon une récente étude du courtier Royal LePage.

Dévoilée vendredi, l’étude compilant les résultats d’un sondage auprès des professionnels de l’immobilier révèle que les personnes âgées préfèrent avoir la majorité des commodités au rendez-de-chaussée.

L’écrasante majorité des sondés (94 %) affirme que l’achat d’une maison à proximité des membres de la famille constitue une priorité pour ce groupe d’acheteurs, alors que la proximité d’un hôpital et des services communautaires est primordiale pour 88 % des répondants.

La présence de magasins et de restaurants à distance de marche et les avantages de la vie dans une copropriété sont également des facteurs à considérer pour le groupe démographie, selon 88 % et 84 % des experts sondés.

En revanche, presque deux tiers (65 %) des répondants estiment que l’achat conjoint d’une copropriété avec les membres de la famille ne constitue pas une priorité pour cette catégorie d’acheteurs, selon l’étude de l’exploitant immobilier.

Une proportion de 38 % des experts sondés juge primordial le revêtement de sol antidérapant, alors qu’ils sont 42 % à avouer que leurs clients préfèrent avoir une entrée sans marche de la propriété et une baignoire à accès latéral.

«Au moment où le marché immobilier continue de voir la demande dépasser l’offre de propriétés à vendre, de nombreux baby-boomers songent à leur avenir en matière de logement, dont la possibilité de vieillir à domicile», a indiqué Stefanie Cadou, courtier immobilier résidentiel chez Royal LePage Village à Montréal.

«L’option de vivre avec la famille dans une maison intergénérationnelle permet d’assurer un espace sécuritaire pour les doyens d’une famille, et bien souvent, d’exploiter un budget plus grand», a ajouté Mme Cadou.