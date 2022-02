Convoi de la liberté: Pat King de retour en cour

L’un des principaux organisateurs du convoi de la liberté, Pat King, est de retour au palais de Justice d’Ottawa.

King est accusé de méfait, d’avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal, d’avoir conseillé de commettre des méfaits et d’avoir conseillé de commettre de l’obstruction au travail des policiers.

Assis dans le box des accusés, Pat King attend impatiemment de savoir s’il devra passer un autre week-end derrière les barreaux ou s’il pourra regagner l’Alberta où il séjournait chez une femme qu’il connaît à peine et qui s’est engagée à payer sa caution de 50 000$ et de le surveiller.

Vendredi matin, l’accusé s’est notamment fait dire de porter son masque adéquatement.

Mais la partie n’est pas gagnée d’avance pour Pat King parce que ce matin, l’avocat de la Couronne a présenté au juge de nouveaux arguments qui font état de son passé trouble.

En 2016, alors qu'il était impliqué dans un dossier de menaces, King avait dû remettre une arme enregistrée qu’il possédait. Or deux jours plus tard, il s’est procuré une arme prohibée et a caché cet achat à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a relaté la Couronne.

Cela a donné lieu à un débat dans la salle d’audience, car l’avocat de la défense a demandé au juge de rejeter ces nouveaux éléments de preuve, estimant qu’ils n’étaient pas admissibles puisque la Couronne les présente tardivement.

Le juge doit rendre sa décision aujourd’hui. La séance a été ajournée jusqu’à 13h.