«Cyrano»: une comédie musicale entraînante

Peter Dinklage est tellement attachant en Cyrano qu’il en fait presque disparaître les défauts du film.

Oubliez Gérard Depardieu dans le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau et oubliez également la pièce éponyme d’Edmond Rostand. Car ce Cyrano, réalisé par Joe Wright, s’inspire énormément de l’adaptation faite à Broadway par Erica Schmidt, l’épouse de Peter Dinklage.

Cyrano n’est donc pas affublé d’un long nez, mais souffre de nanisme. Les dialogues, ici en anglais dans la version originale, sont donc considérablement remaniés pour faire état de ce fait. La trame scénaristique demeure, grosso modo, la même, Cyrano étant amoureux de Roxanne (Haley Bennett) qui, elle, est amoureuse de Christian de Neuvillette (Kelvin Harrison Jr.). Cyrano devient alors la plume invisible de Christian, qui courtise la jeune femme.

C’est la forme qui est rafraîchie. Se réclamant sans ambages de la comédie musicale de Broadway, Joe Wright émaille ses scènes de chansons s’intégrant de la manière la plus naturelle possible à l’œuvre. Les décors sont splendides, Joe Wright mise à fond sur une ambiance romantique et classique, atmosphère à laquelle nous a habitués le cinéaste d'Orgueil et préjugés et d'Anna Karenine, et dans laquelle son talent n’est plus à démontrer.

Malgré les somptueux costumes, nommés aux Oscars, le classicisme de la mise en scène ainsi que le scénario traditionnel – qui perd de son sel dans la langue de Shakespeare –, le spectateur trouvera cette nouvelle adaptation étonnamment moderne. Et il faut en remercier Peter Dinklage. L’excellent acteur est parfait en amoureux tour à tour sûr de lui lorsqu’il écrit à sa belle et habité par le doute lorsqu’il se trouve devant elle. Et son charisme indéniable fait oublier tous les défauts de cette production... incluant le fait qu’il chante parfois faux.

Prestation mémorable du comédien connu pour son rôle dans Le trône de fer, ce Cyrano constitue une bien agréable pause et un rayon de soleil revigorant dans un mois de février au cocktail météo résolument déprimant.

Note: 3,5 sur 5

