Des bulles partout, tout le temps

Comme tous vins, les effervescents gagnent vraiment à être explorés à table. En voici cinq pour apporter une touche festive à vos repas.

On n’est peut-être pas encore sorti de l’auberge (les deux dernières années nous auront appris à ne pas crier victoire trop vite), mais le déconfinement se poursuit et avec lui, on l’espère, le retour à une certaine légèreté ambiante. Ceci expliquant cela, je n’ai jamais eu autant soif de vin effervescent. Peu importe le contexte et le nombre d’invités, de l’apéro improvisé du mardi au brunch familial du dimanche, je trouve assez facilement une excuse pour faire sauter le bouchon.

La tentation est d’autant plus grande ces jours-ci, alors que plusieurs mousseux de très belle qualité (dont la mise en marché était prévue en décembre) arrivent sur les tablettes de la SAQ. En voici cinq à mettre sur votre table, de l’apéro au plat principal. Santé !

Domaine de Mouscaillo, Crémant de Limoux

Photo courtoisie

France 12,5 %

<1,2 g/L | ★★★★ | $$/12

Code SAQ : 13622221

Le vignoble de Limoux se situe au confluent des climats méditerranéen et océanique. Celui de la famille Fort, plus précisément, est perché à 400 m d’altitude dans le secteur de Roquetaillade, le plus frais et humide de l’appellation. L’altitude et les sols argilo-calcaires donnent un crémant tendu et archisec, issu d’un assemblage de chardonnay, de pinot noir et de chenin. Non dosé, porté par une mousse fine et doté d’une excellente longueur. Servez-le avec un carpaccio de pétoncles et de poire.

Mestres, Cava Gran Reserva 2015, Coquet

Photo courtoisie

Espagne 12 %

4,5 g/L | ★★★1/2 | $$/12

Code SAQ : 13944529

Jaume Mestres et sa famille vendangent en moyenne 15 jours après leurs voisins, pour aller chercher de la maturité et du volume, sans lourdeur. La cuvée Coquet est élevée sur lies pendant un minimum de 42 mois et elle ne voit pas de barrique. Le 2015 embaume les scones frais, la frangipane et la fleur d’oranger, créant un éventail aromatique complexe. Prix dérisoire pour un vin d’une telle qualité et d’une telle longueur. On pourra le servir avec une tarte salée, façon tartiflette ou un risotto à la courge et à la sauge.

Vinhos Borges, Fita Azul, Attitude, Bruto Reserva

Photo courtoisie

Portugal 12 %

7,7 g/L | ★★ | $

Code SAQ : 13640277

Moins modeste et anodin que son prix ne le suggère, ce mousseux portugais issu de la méthode traditionnelle est l’un des meilleurs effervescents d’entrée de gamme à la SAQ. Le cépage malvoisie (30 %) apporte une touche d’originalité avec ses accents floraux, tandis que les gouveio, arinto et de codega se chargent de la texture et de la vigueur. Sec, frais et léger, avec des saveurs franches. Parfait pour les mimosas ou pour accompagner une salade de fenouil et de pamplemousse.

Lambert, Cuvée Privée brut 2017, Seyssel

Photo courtoisie

France 12 %

9,4 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14146764

Seyssel, la plus vieille appellation de Savoie, compte aujourd’hui moins de 100 ha de vignoble. Les vignes de molette (un cépage local) et d’altesse (roussette) grimpent sur les pentes abruptes de la haute vallée du Rhône, en aval de Genève, et produisent un vin effervescent léger, rafraîchissant et délicatement aromatique, mais doté d’une agréable sensation minérale en finale. Une belle bouteille pour accompagner une fondue au fromage.

Medici Ermere e Figli, Lambrusco Reggiano 2021, Concerto

Photo courtoisie

Italie 11,5 %

11 g/L – Biologique | ★★★ | $$

Code SAQ : 733261

Ce vin effervescent rouge emblématique du terroir d’Émilie-Romagne fait preuve d’une grande polyvalence à table. Goûté la semaine dernière en Toscane après une longue journée de dégustation de Chianti Classico bien assez tanniques, le 2021 s’est présenté à nous comme une bouffée d’air frais. Un petit bonheur de souplesse et de rondeur fruitée, pourtant pas dépourvu de caractère et de ce « goût du lieu » qui m’est si cher. À servir depuis l’apéro, avec du salami de Gênes, jusqu’au plat principal, avec un flanc de porc braisé.