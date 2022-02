DG des Blackhawks : Mathieu Darche parmi les finalistes?

Le Québécois Mathieu Darche serait l’un des trois finalistes pour obtenir le poste de directeur général des Blackhawks de Chicago.

• À lire aussi: Pekka Rinne touché droit au coeur

• À lire aussi: Auston Matthews en position de défendre son trophée Maurice-Richard

Selon ce qu’a rapporté le média sportif The Athletic, le nom de Darche figurerait sur la courte liste des «Hawks» en compagnie du DG par intérim Kyle Davidson et du DG adjoint des Cubs de Chicago, équipe des ligues majeures de baseball, Jeff Greenberg.

Parmi les candidats qui auraient été écartés par l’organisation, on compterait sur l’ex-bras droit de Marc Bergevin, Scott Mellanby, le directeur général adjoint des Hurricanes de la Caroline, Eric Tulsky, et l’ex-DG des Bruins de Boston et des Oilers d’Edmonton Peter Chiarelli.

Darche était également parmi les trois finalistes au poste de DG du Canadien de Montréal, mais a finalement été devancé par Kent Hughes. L’homme de 45 ans a aussi été interviewé par les Canucks de Vancouver et les Ducks d’Anaheim.

Le Montréalais a pris sa retraite du hockey professionnel en 2013 après une carrière de 250 matchs avec le Tricolore, le Lightning de Tampa Bay, les Blue Jackets de Columbus, les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose. Diplômé de l’Université McGill en commerce avec une majeure en marketing et en affaires internationales, Darche a occupé divers postes à l’extérieur du sport avant de se joindre au Lightning en mai 2019.

À voir aussi