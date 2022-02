PELLETIER, Denise Déry



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 31 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denise Déry Pelletier, épouse de monsieur Denis Pelletier. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid-G Déry et de feu dame Margaret Rita Munro. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil son tendre époux Denis Pelletier; ses enfants : Patricia (Jérôme Fréchette), Marc-André et Natacha (Benoît Lafond); ses petits-enfants : Jakob, Éliane, Martine et Rachel; ses frères et sa sœur : Charles-Édouard (Julie Gosselin), Lucille (feu Michel Bouchard) et Raymond (Marie-Josée Breton); ses neveux, ses nièces, ses petits-neveux et ses petites-nièces de la famille Déry; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Claude (France Buissière), Micheline (Michel Truteau), Ghyslaine (Jean-Guy Aubé), Gaétane (Richard Alain), Daniel (Hélène Dumais), Marcel (Louiselle Gagnon), Sylvain (Astrid Bergman) et Alain (Maryse Pelletier); ses neveux, ses nièces, ses petits-neveux et ses petites-nièces de la famille Pelletier ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis(es). Ton départ nous plonge dans une grande tristesse. Femme de cœur et d'une grande bonté, ton amour, ta chaleur et ton sourire nous manquent déjà. Nous garderons dans nos cœurs le souvenir de ton bienveillant sourire et ton amour continuera de nous envelopper. La famille recevra les condoléances au :de 10h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 Rue Wolfe, Lévis, QC G6V 3Z1, https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725 Ch. Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5, https://iucpq.qc.ca/