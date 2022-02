[EN DIRECT] Invasion russe: deuxième jour de combats en Ukraine

Consultez notre dossier complet sur l'invasion russe en Ukraine

Des troupes russes s’approchent de Kiev, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord annoncée plus tôt.

Le président ukrainien affirme que l'armée russe vise des zones civiles au lendemain de l'attaque massive lancée contre son pays par Vladimir Poutine.

7h10 | Le Grand Prix de F1 prévu en Russie en septembre annulé

Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé, a annoncé vendredi le promoteur du championnat du monde de F1, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

«Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles», a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.

6h59 | Le président ukrainien appelle les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité vendredi les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour repousser l'invasion de l'armée russe.

«Si vous avez une expérience du combat (...) vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe», a déclaré M. Zelensky.

ZUMAPRESS.com / MEGA

6h57 | Le pape s'est rendu à l'ambassade de Russie pour exprimer sa «préoccupation»

Le pape François s'est rendu vendredi matin à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, à Rome, pour «exprimer sa préoccupation» face à la guerre en Ukraine, a annoncé le service de presse du Vatican.

Le souverain pontife, qui avait appelé mercredi à «préserver le monde de la folie de la guerre», a rencontré l'ambassadeur Alexandre Avdeïev et est resté «un peu plus d'une demi-heure sur place», ajoute-t-on de même source.

AFP

6h27 | Ukraine: Erdogan reproche à l'UE et à l'OTAN leur manque d'action

Le président turc Recep Tayyip , dont le pays est membre de l'OTAN, a reproché vendredi à l'Alliance Atlantique et à l'Union européenne leur manque d'«action déterminée» face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Photo AFP

6h23 | Plus de 1800 manifestants anti-guerre arrêtés en Russie

Plus de 1800 manifestants contre la guerre en Ukraine ont été arrêtés en Russie, a déploré le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme vendredi, qui a demandé la libération de ceux qui sont encore détenus.

«Nous sommes troublés par les multiples arrestations arbitraires de manifestants en Russie qui protestaient hier», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève.

AFP

6h23 | Ukraine: l'Italie prête à déployer 3400 militaires dans le cadre de l'OTAN

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a déclaré vendredi que l'Italie était prête à déployer 3400 militaires supplémentaires dans les pays de l'OTAN après l'invasion russe de l'Ukraine.

6h15 | L'UE prépare d'autres sanctions contre Moscou «en urgence»

L'Union européenne prépare en urgence de nouvelles sanctions contre la Russie après avoir approuvé jeudi un deuxième paquet de mesures, a annoncé vendredi le président du Conseil européen Charles Michel, qui s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Deuxième vague de sanctions aux conséquences massives et sévères politiquement convenues hier soir. D'autres mesures sont en cours de préparation urgente», a-t-il déclaré sur Twitter.

6h01 | Le Kremlin juge «dommage» que Saint-Pétersbourg soit privée de finale de Ligue des champions

Le Kremlin a jugé «dommage» vendredi la décision prise par l'UEFA de transférer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg au Stade de France, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

5h55 | L'invasion russe, «profonde rupture dans l'histoire de l'Europe» selon Merkel

L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a condamné vendredi la «guerre d'agression» menée par la Russie contre l'Ukraine, qui marque une «profonde rupture dans l'histoire de l'Europe».

«C'est avec la plus grande inquiétude que je suis l'évolution de la situation après la nouvelle attaque, qui suit celle de 2014 (contre la Crimée), de la Russie dirigée par le président Poutine contre l'intégrité territoriale et la souveraineté» de l'Ukraine, écrit Mme Merkel dans une déclaration transmise par ses services.

AFP

5h51 | La Russie prête à des négociations si l'Ukraine «dépose les armes»

La Russie est prête à des négociations avec l'Ukraine si ce pays en proie à une invasion russe «dépose les armes», a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

«Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou.

AFP

5h37 | Ukraine: l'Espagne évacue son ambassadrice et une centaine de ressortissants

L'Espagne a évacué vendredi matin de Kiev son ambassadrice et son personnel diplomatique, ainsi qu'une centaine de ressortissants espagnols restés en Ukraine, face à l'avancée des troupes russes vers la capitale ukrainienne.

5h20 | Le monde du sport devant l’inconnu

Après une pandémie, une guerre. Pour la deuxième fois en deux ans, la planète sportive sera chamboulée par une crise internationale, qui bouleversera à nouveau son calendrier.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, tard mercredi, heure du Québec, force tant les fédérations sportives que les athlètes à prendre des décisions importantes, même si elles sont parfois délicates sur les plans politiques et financiers.

Photo d’archives

5h17 | Le président ukrainien accuse les forces russes de viser aussi des zones civiles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe de viser des zones civiles à Kiev, en saluant «l’héroïsme» des Ukrainiens face à l'invasion russe et assurant que ses soldats faisaient «tout leur possible» pour défendre le pays.

«Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941», a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, prononçant cette phrase en russe à l'attention des citoyens russes.

Mirrorpix / MEGA

5h11 | Les forces russes approchent de Kiev

Des troupes russes approchaient vendredi de Kiev depuis le nord-est et l'est, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord annoncée plus tôt dans la matinée, selon la page Facebook de l'état-major de l'armée ukrainienne.

«L'ennemi ayant été repoussé par les défenseurs de Tcherniguiv, il cherche à contourner la ville pour attaquer la capitale. Pour cela, il se jette dans la direction Kosoltets-Brovary et Konotop-Nejine-Kiev. Konotop est tombé», selon cette source.

