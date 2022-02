Après une pause « pandémique », la Fondation Accroche-Cœur et l’organisme Au trait d’union Québec s’uniront à nouveau pour la présentation du Gala Accroche-Cœur le dimanche 15 mai 2022 à 20 h au Palais Montcalm sur le thème « Ensemble, accrochons-nous pour un Gala porteur d’avenir ». Jean-Michel Anctil, humoriste et porte-parole de la Fondation, coanimera, avec l’humoriste de la relève Sébastien Ouellet, ce Gala réunissant une dizaine d’humoristes, dont Mario Jean, P-A Méthot et Laurent Paquin, entre autres. Nouveauté cette année, le Gala sera présenté en formule hybride », donc vous pourrez y assister en personne ou encore le voir en webdiffusion. Depuis déjà 16 ans, le Gala Accroche-Cœur a permis d’amasser près de 2 M$ pour soutenir la cause de la persévérance scolaire, en aidant les jeunes qui fréquentent Au trait d’union Québec, dont la mission est la prévention du décrochage scolaire. La Fondation Accroche-Cœur permet d’offrir à ces jeunes de l’espoir, par le biais de bourses d’études, de prix et de bourses de perfectionnement qui permettent à des étudiants âgés de 12 à 30 ans de persévérer dans leurs études secondaires et postsecondaires. Billets en vente au https://palaismontcalm.tuxedobillet.com ou 418 641-6040 / 1 877 641-6040.

La boîte à planter

Photo courtoisie

Comme la culture de légumes et d’herbes a gagné en popularité, une nouvelle entreprise a vu le jour afin de faciliter l’agriculture urbaine : La boîte à planter (photo). Solution simple pour le jardinage, la boîte de prêt-à-jardiner contient cinq sachets de semences, un guide du jardinage, une fiche descriptive pour chacune des variétés, 15 godets biodégradables, un sac de terreau 100 % biologique de la compagnie Biotero et une recette du chef Jean Soulard, le tout pour moins de 40 $. Cette première de prêt-à-jardiner appelée La Québécoise est disponible dès maintenant sur le site https://www.laboiteaplanter.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Tremblay (photo), animateur de l’émission Jamais trop tôt à M102,9, 40 ans... Eugenie « Genie » Bouchard, joueuse de tennis québécoise, 28 ans... Dave Lévesque, golfeur professionnel natif de Price en Gaspésie et directeur québécois de GolfTEC, 48 ans... Eva Avila, chanteuse québécoise et gagnante de Canadian Idol en 2006, 35 ans... Cathy Gauthier, humoriste québécoise, 45 ans... Sean Astin, acteur américain, 50 ans... Carl Marotte, acteur et comédien québécois (Lance et compte) 63 ans... Herbert Léonard, chanteur français, 77 ans... Pierre Calvé, chansonnier québécois, 83 ans.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 février 1978. La séquence de 28 matchs sans défaite du Canadien de Montréal, un record dans la LNH, prend fin contre un gardien qui fait ses débuts dans la LNH avec les Rangers de New York. Hardy Astrom effectue 29 arrêts dans une victoire de 6-3 des Rangers au Forum, mettant fin à une série de 23 victoires et cinq matchs nuls des Canadiens.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 février 2021. Maurice Tanguay (photo), 87 ans, homme d’affaires et grand philanthrope... 2020 : Hosni Moubarak, 91 ans, maître absolu de l’Égypte durant trois décennies, renversé en 2011 par un soulèvement populaire... 2016 : Tony Burton, 78 ans, ancien boxeur et acteur américain (Duke) dans la sage Rocky... 2016 : François Dupeyron, 65 ans, cinéaste français réalisateur de La Chambre des officiers... 2015 : Ronald Lévesque, 80 ans, journaliste-nouvelliste, entre autres à CHRC Québec, Télé-Capitale Canal 4 Québec, pour terminer sa carrière comme agent d’information à Revenu Québec... 2015 : Robert Gagnon, 76 ans, propriétaire de l’Auberge Hatley et président du CA de l’ITHQ (1999 et 2011) ... 2017 : Bill Paxton, 61 ans, acteur et réalisateur américain... 2014 : Angèle Arsenault, 70 ans, chanteuse originaire de l’Île-du-Prince-Édouard... 2014 : Maria Franziska Von Trapp, 99 ans, la dernière survivante des Von Trapp... 2004 : Paul Berval, 80 ans, artiste québécois aux multiples talents... 1993 : Eddie Constantine, 75 ans, acteur et chanteur français... 1983 : Tennessee Williams, 72 ans, écrivain, poète et auteur dramatique américain.