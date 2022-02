«Germinal»: Rose-Marie Perreault fait bonne mine dans cette série à succès

Rose-Marie Perreault crève l’écran dans «Germinal», fidèle adaptation télévisuelle du roman d’Émile Zola qui a cartonné en France l’automne dernier lors de sa première diffusion.

L’actrice trifluvienne y incarne avec justesse Catherine Maheu, cette travailleuse minière pour qui Étienne Lantier (Louis Peres), le personnage principal, a le béguin. Leur histoire d’amour est tragique. Bien qu’elle l’aime aussi, Catherine est prise en grippe par Antoine Chaval (Jonas Bloquet), un ouvrier brutal qui est tout aussi rustre avec elle.

En pleine crise, alors que les salaires sont diminués, Étienne Lantier conduira les mineurs à la grève, tandis que Chaval fera tout pour lui nuire.

L’ampleur de la série, les attentes du public et le volet monumental de l’œuvre avaient de quoi donner le vertige à Rose-Marie Perreault, qui était tétanisée à l’approche de ses premières scènes, a-t-elle confié à l’Agence QMI. «Mais, une fois que la première scène a été faite, j’ai pu commencer à souffler, à prendre mes aises et à juste le vivre dans le travail et dans le plaisir», a-t-elle ajouté.

L’adaptation télévisuelle «Germinal», dont le titre fait référence à l'éveil de la conscience ouvrière, s’inscrit dans le registre des mégaproductions où chaque épisode a coûté environ 2 millions d’euros (environ 3 millions $ CAN). Une somme surtout merveilleuse pour acheter du temps.

«Sur le plateau, si on tournait deux scènes par jour, on avait le temps de les répéter, d’en parler, de se questionner et de changer d’idée. Pour une actrice, c’est vraiment un luxe non négligeable et très apprécié», a indiqué la comédienne.

Relecture féministe et préparation

Si dans l’œuvre de Zola Catherine Maheu est parfois éclipsée, dans l’adaptation réalisée par David Hourrègue, les personnages féminins sont plus présents.

«On est à l’époque où le patriarcat domine complètement la société. Catherine fait des choix dans la série où on se dit aujourd’hui que ce ne sont pas des choix féministes, mais si on la remet en contexte à son époque, on peut comprendre qu’elle avait tellement de contraintes qu’elle ne pouvait pas se permettre de dénoncer son agresseur, ou de se révolter. C’est une question de survie que de se résigner à sa situation», a expliqué Rose-Marie Perreault.

L’agression, le silence forcé et le traumatisme de Catherine seront par ailleurs plus amplement explorés dans la série que dans le livre.

«Ç’a été une préparation où, moi-même, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à moi, comme femme en 2022, et à ce que ça voulait dire être une femme en 1885», a-t-elle ajouté.

La comédienne qui tient le rôle-titre dans «La Cordonnière», de François Bouvier, a vécu cinq mois en France pendant lesquels elle a conservé son accent pointu, notamment pour le perfectionner. Adepte de films français, elle le travaillait déjà avant d’avoir le rôle, mais n’a pas cessé de le peaufiner une fois là-bas.

Elle s’est également nourrie de documentaires et de lectures relatives au travail minier, pour s’imprégner de son univers de jeu. Elle a aussi échangé avec certains figurants, qui étaient plus de 2000 sur le plateau, établi dans le nord de la France dans d’anciens villages miniers, dont beaucoup d’entre eux étaient fils, petits-fils ou petites-filles de mineurs.

Rose-Marie Perreault qui dit vouloir travailler où les beaux projets seront n’a pas exclu l’idée de retenter sa chance dans l’hexagone. Elle demeure cependant très ancrée à ses racines: le cinéma québécois.

En plus de tenir le rôle-titre de «La Cordonnière», roman adapté du même titre de Pauline Gill, qui devrait paraître cette année, elle jouera dans un autre film québécois qui sortira cet été, dont le projet n’a pas encore été annoncé.

La série «Germinal» sera diffusée sur ICI Télé à compter de ce samedi, à 21 h, mais elle sera aussi déposée la même journée sur ICI TOU.TV EXTRA.

Un autre québécois dans la série

L’auteur-compositeur-interprète et comédien Aliocha Schneider joue lui aussi dans «Germinal».

Il y incarne Paul Négrel, le neveu du directeur de la Compagnie des Mines de Montsou, où travaillent les mineurs, la famille Maheu, Chaval et Lantier.

C’est l’un des ingénieurs des mines de la compagnie. Il est fiancé à Cécile Grégoire, qui est issue d’une famille bourgeoise, et l’amant de la femme de son oncle.

