Grand Marché de Québec: rassembler la communauté autour du sirop d’érable

Le Grand Marché de Québec lancera ce samedi dans le cadre de son mois de l’érable un nouveau concours invitant la population à fabriquer son propre sirop d’érable avec comme point culminant la consécration du meilleur produit par un panel de juges le 3 avril.

Les juges seront des personnes du public ainsi que des acériculteurs de la grande région de Québec.

«Les gens sont invités à prendre une photo devant leur érable et lui donner un nom. Nous ferons 10 gagnants et ils recevront gratuitement une trousse comprenant la chaudière, le chalumeau ainsi que le couvercle afin qu’ils puissent récolter leur eau d’érable à la maison. On veut que les citoyens fassent du sirop à la vieille école en utilisant leur four par exemple», nous a expliqué, vendredi, la coordonnatrice de la programmation et des événements au Grand Marché de Québec, Christine St-Pierre.

PHOTO COURTOISIE: Christine St-Pierre

Elle a ajouté, en guise de conseil aux intéressés, que l’eau d’érable doit rester au frais et qu’une bonne quantité est nécessaire pour faire du sirop d’érable.

Les personnes participantes qui ne se retrouveront pas parmi les 10 gagnants pourront acheter une trousse de départ dans les cabanes urbaines extérieures dès le 5 mars sur le site du Grand Marché.

On peut consulter les autres activités du temps des sucres du Grand Marché sur sa page Facebook.