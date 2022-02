«Gros» joueur autonome avec le CH: «le mot se passe très vite à travers la LNH»

Comme le rapportait récemment l'informateur de TSN Pierre LeBrun, les Canadiens de Montréal compteraient être agressifs à l'ouverture du marché des joueurs autonomes à l'été 2022.

• À lire aussi: Invasion en Ukraine: Ovechkin s’oppose à «toutes les guerres»

• À lire aussi: Un rêve qui s’enfuit pour Mathieu Perreault

Évidemment, la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir Jean-Charles Lajoie, qui en a fait le sujet principal de son billet de saison, vendredi. L'animateur s'est notamment montré très confiant quant à la réussite d'un plan qui serait marqué par une approche agressive quelque part en juillet.

«Le dire, c’est une chose, le faire en est une autre», a-t-il toutefois prévenu, avant d'enchaîner.

«Je n’aurais pas vraiment été confiant que le duo Hughes-Gorton parvienne à attirer un joueur autonome à Montréal. Mais les arrivées de Martin St-Louis et Vincent Lecavalier changent vraiment la donne. Le mot se passe très vite à travers la Ligue nationale. Jouer pour St-Louis, c’est trippant. Et les joueurs veulent jouer au sein d’un système qui les avantage et les met en valeur. Un système axé sur l’attaque.

«Le rôle de Lecavalier dans cette chasse aux joueurs autonomes n’est pas non plus à négliger. Il ira rencontrer des joueurs et leur vendra le projet Montréal. La prestance et le charisme de Vincent pourraient faire une immense différence lors des pitchs de vente. Pour moi, le plan du CH s’appelle "reconstruction en mouvement". C’est le mieux que j’ai trouvé pour "reset sur le fly"».

À voir aussi