Guerre en Ukraine: le Grand Prix de F1 de Russie annulé

Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé, a annoncé vendredi le promoteur du championnat du monde de F1, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

«La Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles», a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.

L’avenir du pilote russe Nikita Mazepin en suspens

AFP

L’avenir en Formule 1 du pilote russe Nikita Mazepin est incertain en raison de l’invasion russe en Ukraine, qui remet en question le partenariat entre son écurie américaine Haas et le commanditaire russe Uralkali, a expliqué vendredi le directeur de l’équipe.

Le directeur de l’écurie Guenther Steiner reconnait que l’avenir de Mazepin avec l’équipe « doit être résolu ».

Pilote « payant » arrivé l’an dernier en F1, Nikita Mazepin (22 ans) est le fils du milliardaire Dmitry Mazepin, directeur non-exécutif d’Uralkali.

« C’est une période difficile et je ne contrôle pas grand-chose de ce qui se dit et se passe », a écrit le pilote sur ses réseaux sociaux. « Je choisis de me concentrer sur ce que je PEUX contrôler en travaillant dur et en faisant de mon mieux pour mon équipe Haas. Mes remerciements les plus sincères pour votre compréhension et soutien ».

Pour la dernière journée des essais de présaison à Barcelone vendredi, Haas a décidé de ne pas arborer les couleurs russes de son commanditaire principal Uralkali, groupe russe spécialisé dans la potasse.

Le directeur de l’écurie Guenther Steiner a expliqué vendredi qu’une décision serait annoncée la semaine prochaine quant à l’avenir de la collaboration à long terme entre Haas et Uralkali.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie commencée jeudi, « tout ne dépend pas de nous » pour l’avenir du pilote, a expliqué Steiner. « Il y a des gouvernements impliqués et je n’ai aucun pouvoir sur cela. Nous devons voir comment la situation évolue ».

Quant à la viabilité de l’écurie Haas, Steiner a soutenu que l’équipe était « financièrement OK ».

Les sanctions occidentales décidées contre la Russie n’ont pas d’incidence financière sur l’équipe pour le moment, a-t-il expliqué, tout en ajoutant que d’autres financements pouvaient être trouvés ailleurs pour assurer la continuité de l’écurie en F1.