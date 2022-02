Invasion de l’Ukraine: «C’est vraiment David contre Goliath»

L’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes, jeudi matin, continue de choquer la communauté mondiale, une attaque qui fait penser à «David contre Goliath», selon Yegor Komarov, ancien secrétaire de l’Association étudiante ukrainienne de l’Université de Montréal.

«Ça a vraiment été un choc. C’est sûr qu’il y a beaucoup de gens qui prévoyaient une attaque, mais il y en a aussi qui ne s’y attendaient pas du tout, parce que ça semble très drastique et très radical comme décision. En tout cas, moi, les gens dans ma région, personne ne s’y attendait, un truc impossible à concevoir auparavant», a-t-il indiqué en entrevue vendredi matin à LCN.

Plusieurs bombardements et des combats en périphérie ont eu lieu, selon M. Komarov, qui a de la famille dans la ville de Kharkov, située à 40 kilomètres de la frontière russe.

«Il y a aussi beaucoup de combats en périphérie de la ville, sur les autoroutes, parce que les soldats russes tentent d’assiéger la ville un peu, pour probablement ensuite lancer une offensive à l’intérieur de la ville», a-t-il expliqué.

Si ses proches sont encore dans leur maison, l’ancien secrétaire de l’association étudiante a précisé que certains Ukrainiens avaient trouvé refuge dans le métro, qui est «idéal pour se protéger dans ce genre de situation».

Selon lui, les gens dans l’est du pays sont particulièrement surpris par cette invasion, puisqu’ils avaient «généralement une vision positive de la Russie».

«J’aimerais vraiment beaucoup une résolution diplomatique très rapidement pour éviter le plus de morts possible. Les accords de Minsk signés en 2015 avaient réussi à créer un certain climat de calme dans le pays», a rappelé Yegor Komarov, jugeant que la France et l’Allemagne pourraient être de très bons médiateurs dans ce conflit.

