Kamara est comme à la maison

Il aura fallu attendre 15 saisons et 130 buts pour voir Kei Kamara enfiler un maillot du CF Montréal, mais vaut mieux tard que jamais.

«C’est vraiment un rêve qui est devenu réalité de venir ici, a-t-il insisté en visioconférence vendredi. Je dirais que ça fait depuis 2016 que j’avais envie de venir ici.

C’est beaucoup l’identité de la ville qui lui a donné envie de venir y jouer.

«J’ai grandi en Sierra Leone, j’ai appris le français et je suivais la Ligue 1, je voulais retrouver ce système.»

Connexion

On sent Kamara sincère quand il parle de son désir de jouer pour Montréal.

«J’ai suivi l’équipe pendant longtemps avec des gars comme [Ignacio] Piatti et [Dominic] Oduro. Celui-ci m’appelle toutes les minutes pour voir comment ça va ici.

«Il y a cette connexion entre cette ville et moi depuis longtemps», a souligné l’attaquant qui dit avoir eu des messages de plusieurs anciens porte-couleurs montréalais.

On peut facilement comprendre qu’il a vécu de belles émotions quand il est entré pour prendre la place de Romell Quioto mercredi soir.

«Ç’a été vraiment génial de mettre les pieds sur ce terrain surtout dans un match de Ligue des champions.»

Du succès

Les partisans montréalais ont toujours aimé Kamara même s’il s’est souvent fait le tortionnaire de l’Impact à l’époque.

De fait, selon notre décompte, il a amassé 13 buts et 2 passes en 19 matchs contre Montréal, toutes compétitions confondues.

L’explication du sympathique athlète est toute simple.

«Quand on est jeune et qu’on joue contre nos amis, on veut les battre. Quand je jouais contre Montréal, sachant que je voulais jouer ici, je savais qu’on me regardait et je voulais bâtir cette relation.»

Cure de jeunesse

À 37 ans, Kei Kamara est de loin le joueur le plus âgé de l’équipe. De fait, il n’y a que quatre autres trentenaires, Rudy Camacho, Victor Wanyama, Romell Quioto et Bjørn Johnsen qui ont tous 30 ans.

«Tout le monde peut m’aider à enlever quelques années à mon âge parce que je suis le plus vieux ici», a-t-il lancé en riant.

Mais il assure qu’il est en bonne forme, il vient d’ailleurs de participer à la Coupe d’Afrique des nations.

«J’ai pris soin de moi afin de pouvoir jouer le plus longtemps possibles, je ne fume pas, je ne bois pas, je suis en très bonne forme.»