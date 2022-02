Guerre en Ukraine: «Le commun des mortels n’y croyait pas»

Pour plusieurs Ukrainiens, l’invasion russe n’était qu’une rumeur, estime un résident de Jytomir, en Ukraine.

Pour Jacky Lebas, originaire de France, la population ukrainienne ne s’attendait pas à une attaque de la Russie. «Les gens dans les villages n’ont pas l’habitude de ça. Ils croient à peine à ce qui vient d’arriver tellement ç’a été rapide et violent», a-t-il précisé vendredi en entrevue avec Mario Dumont à LCN, rappelant que les Ukrainiens vivaient normalement il y a encore deux jours.

«Le commun des mortels, on n’y croyait pas», a ajouté M. Lebas, alors qu’il n’y a eu aucune ruée dans les magasins pour faire des provisions.

Fuir: une option difficile

Depuis une semaine et demie, de nombreux Français installés à Jytomir ont quitté le pays, estime Jacky Lebas, qui a mentionné que plusieurs sont désormais coincés en Pologne et en Roumanie. «L’entrée en Europe va être compliquée si on n’est pas sur un simple retour dans son pays d’origine», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Jacky Lebas a décidé de rester afin de pouvoir témoigner de la situation. «J’aide les journalistes et les reporters de tous pays à faire bien leur travail. Il faut trouver des interprètes, des taxis, des voitures, se déplacer et avoir les autorisations. Je suis là, j’y reste et je serai au service de ce pays qui n’a jamais cherché de problème à ses voisins», a-t-il mentionné, en ajoutant qu’il considère maintenant l’Ukraine comme son pays.

