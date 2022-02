Le Dojo de la FMLutte accueille les académiciens de la lutte

Les artistes, les sportifs et les gens d’affaires veulent tous un jour réaliser leur rêve. Cette semaine, j’ai assisté à une séance d’entraînement des académiciens de l’Académie de lutte au Dojo de la FMLutte à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le concours de l’Académie de lutte est fondé par Jacques Rougeau, ancien champion du monde en équipe et WWE Champion intercontinental.

Photos Pierre-Paul Poulin

La colorée Kathryn Von Goth a remporté le championnat par équipe de la XZW avec Sexy Eddy, son partenaire depuis toujours. Championne par équipe de la JCW avec Lufisto, un titre généralement réservé aux hommes, et cofondatrice de FMLutte, Kathryn Von Goth possède aussi une formation en théâtre.

C’est un retour à la lutte pour Kyle « The Daddest Bod on this planet » Zachary, de Kahnawake, qui applique la prise du chameau au Belgo-Québécois Bjorg Haaken, qui a déjà lutté aux États-Unis, en Angleterre, en France et au Pakistan.

Le redoutable Prophet, qui a collaboré à TSN 690 pendant plusieurs années, s’entraînait à faire le périlleux « saut de l’ange ».

Lors de l’entraînement, on apercevait le spectaculaire tandem père-fils de Saint-Hyacinthe composé d’Exess Jr., en train d’exécuter la Bombe Swanton, et de son père, Exess, le champion de la FML.

Morgan, élève à l’école de lutte du dojo de la FMLutte, est en compagnie de Mickey Thunder, de Rivière-du-Loup.

Éric Ouimet, président de la Fédération montérégienne de lutte, dirigeant d’un dojo d’école de lutte et promoteur de spectacles de lutte, est en compagnie de Jacques Rougeau, fondateur du concours l’Académie de lutte.

Mickey Thunder s’apprête à déposer au sol, avec un saut arrière, le redoutable Exess.

Yayne Harrison, ce gaillard de 19 ans de Sainte-Sophie, a propulsé son corps de 6’ 5” et 205 lb dans les airs pour réussir le dangereux saut arrière aux dépens de Bjorg Haaken.